Hoeveel mag eigenlijk je zakelijk lenen?

Een vraag die een ondernemer met een kredietbehoefte vaak stelt is: Hoeveel geld mag ik zakelijk lenen? Het antwoord hierop hangt af van de specifieke kenmerken en resultaten van jouw onderneming alsmede de financieringsbehoefte. Onze ervaring leert dat de voorwaarden zelfs per financieringsmaatschappij of bank kunnen verschillen. Elke bank hanteert namelijk haar eigen criteria voor het verstrekken van zakelijke leningen.

Verschillen in kredietverlening tussen starters en bestaande MKB ondernemers

Bij het zakelijke leningen zijn er aanzienlijke verschillen in de kredietverlening tussen startende ondernemers en reeds gevestigde MKB bedrijven. Voor banken vormt de kredietverstrekking aan starters een groter risico omdat deze bedrijven vaak nog geen stabiele inkomstenstroom en bewezen financiële prestaties kunnen aantonen. Starters moeten vaak een businessplan, cashflowprognose en persoonlijke garanties bieden om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening. Voor bestaande MKB bedrijven geldt meestal al een trackrecord van financiële prestaties en een stabielere cashflow. Dit maakt deze bedrijven aantrekkelijker voor kredietverstrekkers. Banken zijn doorgaans bereid om hogere bedragen te lenen aan gevestigde bedrijven, en de voorwaarden kunnen dus gunstiger zijn, zoals lagere rentepercentages en langere looptijden

Zakelijk lenen vanaf 25.000 euro tot 2,5 miljoen euro

Bij MKB Krediet Nederland kun je al zakelijk lenen vanaf 25.000 euro. Heb je een grotere financieringsbehoefte? Afhankelijk van je bedrijfssituatie is zakelijk lenen tot 2.500.000 euro mogelijk. De maximale lening is onder andere afhankelijk van je leendoel en de prestaties van je onderneming. Ook zaken zoals je ervaring binnen de branche en de gewenste financieringsvorm spelen een rol.

Het bieden van zekerheden

Het bieden van zekerheden zoals een onderpand verhoogt je kansen op het afsluiten van een lening. Meestal komen deze zekerheden pas in het spel bij grotere bedragen. Het bieden van zekerheden betekent vaak wel dat de ondernemer daardoor gunstigere condities kan bedingen.

Prijs: rente en maandlasten

Bij het vergelijken van offertes zijn de prijs, rente en maandlasten de belangrijkste factoren om rekening mee te houden. De prijs van een zakelijke lening wordt bepaald door de hoogte van het geleende bedrag, de looptijd van de lening en de rente die je moet betalen. Hoe hoger de rente, hoe hoger de maandlasten zullen zijn. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar de rente te kijken, maar ook naar de maandlasten, de looptijd en de totale kosten van de lening over de gehele looptijd.

Zakelijke lening aanvragen

Voorwaarden die bijdragen voor de beste offerte:

Positieve cashflow

Positief eigen vermogen

Geen negatief BKR in privé

Jaarcijfers beschikbaar helpt bij een spoedig proces – zonder jaarcijfers zijn er mogelijkheden met onderpand

MKB Krediet Nederland biedt de oplossing voor het vergelijken van zakelijke leningen. MKB Krediet Nederland vergelijkt namelijk de mogelijkheden voor ondernemers en zoekt naar de meest voordelige zakelijke lening voor jouw bedrijf.