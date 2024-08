Ondernemersklimaat op niveau 2013

Het ondernemersklimaat in Nederland is sinds 2018 verslechterd en terug op het niveau van elf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van PwC.

PwC ontwikkelde een heatmap die, uitgedrukt in 60 indicatoren, de ontwikkeling laat zien van het Nederlandse ondernemingsklimaat tussen 2013 en 2023. Uit deze heatmap wordt duidelijk dat het ondernemingsklimaat tussen 2013 en 2018 verbeterde, maar daarna verslechterde. Vooral in de laatste twee jaar was dat het geval zo blijkt uit de publicatie ‘Business Climate Heatmap: Measuring Dutch Business Climate Trends‘.

Indicatoren

De heatmap verdeelt de zestig indicatoren in zes categorieën: 1) Menselijk Kapitaal, 2) Infrastructuur en Fysieke Ruimte, 3) Macro-economie, 4) Fysieke Veiligheid en Bedreigingen, 5) Politiek, Regelgeving, Instituties en Samenleving en 6) Handel, Investeringen en Marktkansen. Binnen die categorieën kunnen de verschillen groot zijn. Een voorbeeld hiervan is Infrastructuur en Fysieke Ruimte, de enige categorie die in 2023 groen kleurt ten opzichte van 2018. Dat komt onder meer door de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking. Binnen deze categorie zijn echter ook verslechteringen te zien, zoals gestegen huizenprijzen.

Steeds meer rood

Zestig indicatoren kunnen verschieten van kleur: van geel (meting gelijk aan historisch gemiddelde), tot groen (verbetering) en rood (verslechtering). Sinds 1990 zijn data in kaart gebracht. Sinds 2018 kleuren veel vakjes in de heatmap rood, constateert PwC. Onder meer vergrijzing, arbeidskosten, infrastructuur, consumentenvertrouwen, vervuiling, geopolitieke risico’s, beleidszekerheid, politieke stabiliteit, effectiviteit van de overheid en investeringen in innovatie zijn verslechterd, maar ook de huizenprijzen, afgezet tegen de ontwikkeling van lonen.

Concurrentiepositie

Ook is voor de periode 2013-2023 een vergelijking gemaakt met het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland. Andere landen maken een nog sterkere verslechtering door, zo blijkt. Behalve Denemarken en Zwitserland. Nederland verliest dus terrein op deze twee nabijgelegen landen.

Trends

Kenmerkend voor de heatmap is dat PwC zoveel mogelijk kiest voor harde ‘economische’ data. Wat ondernemers vinden of ervaren speelt nauwelijks een rol. Volgens Barbara Baarsma van PwC moet de heatmap vooral gebruikt worden om trends te onderkennen. Er is bewust geen weging aan de verschillende indicatoren gegeven. Ook de positie van een land op de ranglijst vindt Baarsma niet relevant. ‘Het gaat om de trend’, zegt ze in het Financieele Dagblad.

‘De waarde van de heatmap zit in het brede perspectief op het ondernemingsklimaat,’ aldus Barbara Baarsma. ‘We kennen allemaal de ranglijstjes waarin Nederland over het algemeen goed scoort. Maar die zijn gebaseerd op een beperkt aantal indicatoren en focussen veelal op de internationale dimensie van het vestigingsklimaat. Onze heatmap laat veel preciezer zien waar het goed gaat en waar het beter kan.’