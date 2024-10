Celstraf voor financiële topman Steinhoff na boekhoudschandaal

De voormalige financieel topman van meubelconcern Steinhoff moet in Zuid-Afrika jaren de cel in voor geknoei met de boekhouding van het bedrijf.

Een rechter in Pretoria legde de 50-jarige Ben la Grange een celstraf op van 10 jaar. De helft daarvan is voorwaardelijk, zolang hij justitie bewijs levert in strafzaken tegen andere leidinggevenden.

Miljardenfraude

Ooit gold Steinhoff wereldwijd als de op een na grootste verkoper van meubels, met ketens als Conforama in Frankrijk en Mattress Firm in de Verenigde Staten. De statutaire hoofdvestiging van het concern was in Amsterdam. Maar het Zuid-Afrikaanse winkelimperium stortte in nadat een miljardenfraude in 2017 aan het licht was gekomen. PwC concludeerde later dat voormalige bestuurders zelf verantwoordelijk waren voor het geknoei met de cijfers. Van 2014 tot medio 2017 voerde Steinhoff de eigen resultaten kunstmatig op met ruim 6 miljard euro aan verzonnen of onrechtmatige transacties.

Celstraffen

Openbaar aanklagers in Zuid-Afrika hadden eerder oud-topman Markus Jooste als hoofdverdachte van de boekhoudfraude op het oog, maar hij maakte in maart een einde aan zijn leven. Ook de voormalige directeur voor juridische zaken Stéhan Grobler staat terecht om het geknoei met de cijfers. Het is niet voor het eerst dat oud-leidinggevenden van Steinhoff een gevangenisstraf krijgen. Vorig jaar kreeg de voormalige financieel directeur van Steinhoff in Europa, Dirk Schreiber, een jaar cel opgelegd door een Duitse rechtbank voor boekhoudfraude en kredietfraude.

Ook Deloitte raakte als controlerend accountant in de problemen door de kwestie. Lees hier alles over het boekhoudschandaal bij Steinhoff.