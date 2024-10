Tariefsverhoging Moore DRV: ‘Niets te maken met Waterland’

De kosten voor de reguliere jaarrekeningcontrole door Moore DRV stijgen voor meerdere controlecliënten met een dubbelcijferig percentage. Het kantoor heeft zijn klanten daarover dezed zomer een brief gestuurd. Accountant.nl zegt dit schrijven te hebben ingezien. Waarom de tarieven zo sterk stijgen, legt Moore DRV niet uit, wel dat de tariefsverhoging voor alle auditcliënten geldt. De eenzijdige verhogingen zouden in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken over prijsindexatie.

Hogere kosten

Desgevraagd geft topman Mark Utermark wel een verklaring voor de tariefsverhogingen. Op vragen van Accountant.nl antwoordt hij ze alleen gelden voor de controlepraktijk. “Over de breedte kost een audit meer tijd. Dat is enerzijds een indexatie, anderzijds een vergroting van onze inspanning bij de uitvoering van een jaarrekeningcontrole.” Volgens Utermark zijn de kosten van het interne en externe toezicht fors hoger, als gevolg van de kwaliteitsverbeteringsmaatregelen voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s). De herziening van standaard NV COS 600 maakt bovendien dat het kantoor meer uren kwijt is aan groepscontroles. En de loonkosten en ict-kosten zijn gestegen. “Het auditteam mag niet de budgetdruk voelen bij het uitvoeren van haar controlewerkzaamheden”, aldus Utermark. “Dus gaan we het gesprek daarover aan met onze cliënten.”

Inflatie

Volgens Utermark verschilt de tariefsverhoging per controlecliënt. “Een verhoging van tien procent is niet uitzonderlijk. Er zijn ook cliënten die minder tariefsverhoging kregen; er zijn er ook voor wie we met meer dan tien procent ons tarief verhogen,” laat hij Accountant.nl weten. “Het gaat om individuele verhogingen in de auditpraktijk. Uiteindelijk wordt per opdracht gekeken wat een passend tarief is.” Vaak worden tarieven aangepast aan de inflatie. Die bedraagt dit jaar volgens het CBS 2,9%. Het maakt duidelijk dat een stijging van 10% ruim boven het inflatieniveau zit.

‘Niets te maken met Waterland’

De tariefverhoging is opmerkelijk in het licht van de uitspraak van de dit jaar aangetreden directeur in juni. In zijn toelichting op de keuze voor Waterland als investeerder, stelde Utermark toen tegen Accountancy Vanmorgen dat de deal het kantoor in staat stelt om “aantrekkelijk (te) blijven in tarief”. In reactie op vragen van Accountant.nl ontkent Utermark dat Waterland iets met de tariefsverhoging te maken heeft. “Onze auditpraktijk is een geïntegreerd onderdeel van onze totale praktijk. De gehele vennootschap valt onder de Wta-vergunning. Waterland heeft niets te zeggen over ons kwaliteitsstelsel.” Hij voegt toe dat de analyse van de audittarieven door de accountants zelf gemaakt is. “Deze analyse hebben wij al gemaakt voordat Waterland investeerder werd.”

Bron: Accountant.nl