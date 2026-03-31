Private equity in accountancy: kans, druk of afleiding?

Private equity neemt steeds meer kantoren over. Wat betekent dat voor jou als eigenaar, en hoe blijf je competitief als zelfstandig kantoor?

De consolidatiegolf in de accountancy is geen voorspelling meer. Hij is al bezig.

In de meest recente Accountancy Top 50 staat voor het eerst een aparte lijst van administratiekantoren. Van de grotere namen in die lijst heeft inmiddels een flink deel een private equity-partij aan boord. Kantoren die twee jaar geleden nog zelfstandig waren, zijn overgenomen. En de biedingen komen steeds vaker, ook bij kantoren die er niet actief op zoeken.

Bij Blinqx Accountancy & Tax spreken we dagelijks met kantoor-eigenaren over dit soort keuzes. Op 16 april gaan we er openlijk over in gesprek met Frans-Jan Reijtenbagh, mede-oprichter en directeur van EasyMKB. EasyMKB is een fusiekantoor met zo’n 1.300 tot 1.500 klanten verspreid over Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Ede. Frans-Jan werkt al ruim 21 jaar in de branche, heeft de gesprekken met PE-partijen gevoerd, de boekwerkjes gezien, de bevindingen gelezen.

En heeft tot nu toe iedere keer bewust nee gezegd. Niet omdat hij de waarde niet ziet. Maar omdat hij een andere keuze maakt.

Waarom PE kantoren opkoopt

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom private equity geïnteresseerd is in de accountancy. Terugkerende omzet op basis van jarenlange klantrelaties, hoge marges bij goed gedigitaliseerde processen, en een sector die versnipperd is met veel kleine spelers die op zoek zijn naar opvolging.

Daar komt bij dat er in Nederland simpelweg niet genoeg jonge accountants en administrateurs zijn om alle kantoren over te nemen via de traditionele weg. Private equity vult dat gat. Snel, kapitaalkrachtig en met schaalvoordeel.

Voor eigenaren die geen opvolging hebben, die bewust klaar zijn met de volgende groeifase, of die een versnelling willen die ze zelf niet kunnen financieren: het kan aantrekkelijk zijn. Dat is eerlijk.

Wat je inlevert

Maar er is ook een andere kant. Kantoren die onder PE-vlag verder gaan, merken dat de dynamiek verandert. De targets worden strakker. De autonomie in beslissingen neemt af. De medewerker die bij jou werkte omdat het gezellig is, het team klein is en de eigenaar zelf ook op de vloer staat, werkt straks bij een divisie van een groter geheel.

Dat is niet per se slecht. Maar het is anders.

De cultuur van ondernemerschap, de drive om dingen te proberen, de flexibiliteit om morgen iets anders te doen dan gisteren, dat zijn dingen die private equity moeilijk kan inbouwen in een spreadsheet. En het zijn precies de dingen die klanten van kleinere kantoren waarderen.

Zelfstandig blijven als strategische keuze

Frans-Jan en zijn partners zijn allemaal tussen de 35 en 45. Ze zijn niet bezig met exit-planning. Ze zijn bezig met groei. Met het neerzetten van een kantoor dat ook over tien jaar nog relevant is.

Hun kracht, zo zeggen ze zelf, zit in de ondernemersdrive. In de persoonlijke betrokkenheid die je niet opschaalt door een investeerder aan boord te halen. In het feit dat zij zelf ’s morgens wakker worden met de vraag: hoe doen we dit beter? Dat is een positie die je bewust moet kiezen en verdedigen.

Hoe blijf je competitief als je zelfstandig blijft?

Zelfstandigheid is geen garantie voor succes. Kantoren die zelfstandig blijven maar stilstaan, verliezen alsnog terrein. De competitie van PE-gedreven kantoren met meer kapitaal en een grotere naam dwingt je om scherp te zijn.

Dat betekent concreet: je werkwijze moet strak staan. Je klantportfolio moet bewust zijn samengesteld. Je medewerkers moeten snappen waarom jullie de dingen doen zoals jullie ze doen. En je software moet je werkwijze ondersteunen, niet vertragen.

EasyMKB werkt uitsluitend met klanten die digitaal aanleveren en de samenwerking serieus nemen. Die selectiviteit is geen arrogantie. Het is de basis van een kantoor dat op de lange termijn goed werk kan blijven leveren, zonder dat er een investeerder aan te pas hoeft te komen.

De vraag die iedere kantooreigenaar zichzelf moet stellen

Wil je over vijf jaar nog eigenaar zijn van je eigen koers? Dan moet je nu bouwen aan de dingen die dat mogelijk maken: een sterk team, een heldere propositie, een efficiënte software-inrichting en klanten die bij je passen.

De markt consolideert. Dat gaat gewoon door. Maar consolidatie betekent niet dat elke eigenaar moet verkopen. Het betekent wel dat iedere eigenaar een keuze moet maken. En die keuze actief moet verdedigen.

Hoor het volledige verhaal op 16 april

Blinqx Accountancy & Tax organiseert op 16 april een live webinar waarin Daan Kuiper van Blinqx Accountancy & Tax in gesprek gaat met Frans-Jan Reijtenbagh over precies dit onderwerp. Hoe ga je om met consolidatiedruk? Hoe bouw je een toekomstbestendig kantoor? En welke keuzes maken de kantoren die het goed doen?

Een open gesprek voor iedereen die nadenkt over de koers van zijn of haar kantoor. Groot of klein. Groeiend of consoliderend.

Donderdag 16 april 16:00 – 16:45

Meld je gratis aan voor het webinar