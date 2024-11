Personalia | Arnout van Kempen directeur compliance & risk bij aaff

Dat meldt hij zelf op LinkedIn. Arnout van Kempen is al jaren veelvuldig deelnemer aan het publieke debat over ontwikkelingen in de accountancy. Op NBA-platform accountant.nl heeft hij tegenwoordig zijn eigen rubriek ‘Klooien met computers’. Ook is hij vaste deelnemer bij de BusySeasonTalks.

Van Kempen was van 2007 tot 2023 actief als zzp’er, voornamelijk in compliance functies bij diverse middelgrote accountantskantoren. Sinds 1,5 jaar werkte hij in loondienst als senior manager risk & compliance bij Baker Tilly.

Naar eigen zeggen tot grote tevredenheid, “maar aaff kwam langs met een aanbod dat ik niet kon afslaan.” Vandaar dat hij daar nu verder gaat als directeur compliance & risk. Van Kempen: “De ambities van aaff om uit de fusie van abab en Alfa Accountants en Adviseurs een sterk kwaliteitsgedreven organisatie te bouwen, in eigendom bij al het personeel, zijn groot. De mogelijkheden om daar vanuit mijn kennis en ervaring een gezonde bijdrage aan te leveren zijn evident.”

