Partner voor groei en ontwikkeling

Bij PYXIS willen ze hun klanten op dit vlak meerwaarde bieden en vooruit helpen. Het accountantskantoor werd in 1995 en is inmiddels uitgegroeid tot een fullservice-accountantskantoor. Ze helpen ondernemers met een brede dienstverlening, waaronder accountancy, finance, fiscaliteit, salarisadministratie, financiële planning en HR. Het team begrijpt de uitdagingen waar hun klanten mee te maken krijgen en ondersteunt bij het maken van belangrijke beslissingen op zowel zakelijk vlak als privé.

Diepgaande kennis zorgsector en wetgeving

Niet alleen de standaardondernemer komt in het klantenbestand voor. Ook particulieren, stichtingen en verenigingen in de regio’s Flevoland, ‘t Gooi, Groot-Amsterdam en Eemland vind je hiertussen. En bovenal, een grote groep specialisten in de zorg. PYXIS heeft namelijk diepgaande kennis van de zorgsector en de wet- en regelgeving die daaraan verbonden is. Deze expertise maakt dit kantoor uniek in de markt. Als werknemer betekent dit dat je in aanraking komt met verschillende mensen en organisaties, wat je werk afwisselend en leerzaam maakt. Je ontdekt zo hoe de financiële en administratieve zaken bij diverse cliënten verlopen en hoe je een bijdrage kan leveren met jouw brede advisering en ondersteuning.

Moderne werkomgeving in Naarden

PYXIS werkt vanuit een moderne locatie in Naarden, die uitstekend bereikbaar is via de A1. Stap binnen in een open, gastvrije en informele werkomgeving van deze tijd. Ze begrijpen goed wat een moderne werknemer verwacht en nodig heeft, en spelen hier goed op in met hun cultuur, kantoor en arbeidsvoorwaarden. Werkplezier en ontwikkeling zijn belangrijke waarden en er is weinig hiërarchie.

Investeer in je toekomst en groei verder bij PYXIS

Het kantoor hecht veel waarde aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. De ontwikkeling van werknemers is namelijk niet alleen van belang voor de persoon in kwestie, maar het helpt ook de organisatie te groeien en succesvol te blijven – zeker in de wereld van vandaag waar trends, regels en veranderingen elkaar razendsnel opvolgen. Wanneer werknemers investeren in hun vaardigheden en kennis, kunnen ze efficiënter werken, problemen beter oplossen en zich specialiseren binnen hun functie. Daarnaast opent het deuren naar nieuwe mogelijkheden, zoals promoties of een carrièreswitch. Dit geeft ze de kans om hun carrière actief vorm te geven.

Daarom vindt PYXIS dit zo’n belangrijk punt. Ze verwachten van elke collega en partner dat ze hiermee aan de slag gaan, maar dat hoeft zeker niet zonder hulp. Het kantoor biedt onder andere coaching door ervaren collega’s en diverse cursussen in jouw vakgebied. Alle leer- en studiemogelijkheden worden volledig vergoed, zodat het echt voor élke collega mogelijk wordt om door te groeien. Andere initiatieven met betrekking tot leren en groeien zijn altijd welkom.

Werkplezier als sleutel tot succes

Werkplezier kan daarnaast niet vergeten worden. Dit is namelijk essentieel voor het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Een positieve werkomgeving leidt tot betrokkenheid, minder stress en een hogere motivatie. Ze vinden het daarom belangrijk dat hun omgeving uitnodigend is, zodat mensen zich direct thuis voelen. De deuren staan altijd open, waardoor je op elk moment bij een collega terechtkunt voor hulp. Dankzij deze nauwe samenwerking, ondersteuning en prettige sfeer blijven medewerkers jarenlang bij deze werkgever.

Maar dat is zeker niet het enige wat bijdraagt aan het werkplezier bij PYXIS. De gezellige, gezamenlijke activiteiten die met regelmaat worden georganiseerd, dragen hier in grote mate aan bij. Denk aan onvergetelijke reisjes naar het buitenland, bbq’s in het voorjaar en fantastische eindejaarsdiners. Ook proberen ze iedere dag zoveel mogelijk samen te lunchen om elkaar beter te leren kennen, te lachen en mooie verhalen te delen. Je merkt het al: eten brengt iedereen hier samen.

PYXIS is momenteel volop aan het groeien en het team aan het uitbreiden. &Work zoekt voor PYXIS gedreven mensen die hun afdelingen willen versterken in verschillende rollen.

Jouw nieuwe baan bij PYXIS?

Nieuwsgierig naar de vacatures bij PYXIS? Bekijk ze direct op de website van &Work en solliciteer. Klik bij een vacature op de oranje knop, laat je gegevens achter en jouw sollicitatie wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen. &Work kan je verder helpen met je sollicitatiegesprek voorbereiden en de onderhandeling. Ook geven we je tips en adviezen en denken we met je mee over de mogelijkheden voor jou. Solliciteer nu en ontdek jouw kansen bij PYXIS!