AV-Top 50 | Profielen accountantskantoren

Opnieuw eindigt Deloitte bovenaan de AV-Top 50, maar voelt het als de eerste plek in de Tour de France zonder een rit te winnen. Met een omzetstijging van slechts 7% scoort Deloitte het minst van de Big4. Ook de omzet in audit groeide het minst, waarmee Deloitte van de top 4 de kleinste audit­speler is. Het concern maakte hoge kosten in het interne onderzoek naar examenfraude, dat bestuurder Rob Bergmans de kop kostte. Door geo­politieke spanningen, economische uitdagingen, snelle digitale transformatie en nieuwe regelgeving stond de omzet in advisering onder druk. Kan de miljardenfirma toch een succesje claimen? Jawel. Het aantal fte’s groeide met 13,4%, ruim het dubbele van de nummers 2 en 3. EY

Op de flanken van de Everest zag EY zijn droom van een lucratieve splitsing uiteenspatten. Het concern probeerde zich in 2023 te herstellen – “misschien was het niet het juiste moment”, zei de inmiddels gepensioneerde CEO Jeroen Davidson – en deed dat door zich te voegen bij het selecte gezelschap van Nederlandse accountants- en advies­kantoren met een omzet van meer dan een miljard euro. Zowel assurance als consulting groeiden met dubbele cijfers. Het aantal fte’s steeg met 5,6%, wat onder het gemiddelde van de Big4 ligt. Maar omdat het personeelsverloop daalde van 19 naar 12%, wist EY de werkdruk toch binnen de perken te houden. PwC

In alle opzichten herstelde PwC zich van het moei­zame jaar 2022. Zag PwC zijn omzet toen als enige van de Big4 nog dalen, in 2023 waren er dubbele cijfers (+11%) en kwam de omzet voor het eerst boven een miljard euro. PwC profiteerde optimaal van de stijgende vraag naar accountants- en adviesdiensten. Daar stond tegenover dat het operatio­neel resultaat met 17,6% daalde. Volgens CFO Maarten van de Pol stegen de kosten onder meer door een forse salarisverhoging. Dit leidde echter niet tot een memorabele stijging van het aantal medewerkers: het aantal fte’s nam slechts met 4,6% toe. Daarmee kijkt PwC de andere Big4 in de rug. KPMG

De kleinste van de Big4 was ook in 2023 het grootste accountantskantoor van Nederland, al zag het PwC inlopen (€401 om €394 miljoen controleomzet). Verder was 2023 een annus horribilis voor KPMG, dat een grote fraude met interne examens bekend moest maken. Dit leidde tot het vertrek van commissaris Rogier van Boxtel en topman Marc Hogeboom, uitstel van de jaarcijfers, drie ton minder winstuitkering voor partners en (in april 2024) een recordboete van zowel de AFM als de Amerikaanse toezichthouder. Het enige positieve aan een daling van de brutowinst met 34% is dat het alleen maar beter kan. Enig lichtpuntje in de duisternis was dat het aantal fte’s met bijna 11% toenam. KPMG blijft een geliefde werkgever. BDO

Opnieuw een mager jaar voor de eeuwige nummer 5. Een omzetgroei van 4,7% is de helft van wat in de top 10 van de AV-Top 50 gebruikelijk is. Ook in fte’s (+2%) en auditomzet (+7%) bleef BDO achter bij de concurrentie. Het bedrijfsresultaat was ook minder dan in 2022, een gevolg van hogere personeelskosten en premieverhogingen. Maar topman René Nelis blijft positief en spreekt van een “stabiel jaar”.

BDO startte een onderzoek naar examenfraude dat bij de totstandkoming van deze AV-Top 50 nog altijd niet was afgerond. In de nieuwsberichten viel op dat BDO betrokken was bij twee noodlijdende sportclubs: Vitesse uit Arnhem en basketbalclub Donar uit Groningen. Flynth

Voor Flynth was 2023 het jaar waarin Accon avm en Astrium werden geïntegreerd. Het Arnhemse kantoor boekte een omzetgroei van ruim 14,5% bij een krimp van het aantal fte’s met 7%. Dat is op zich knap, maar de “leegloop”, die dus aanhoudt en echt zeldzaam is in de Top 50, blijft een zorgenkindje voor Flynth. Accountancydiensten zijn met afstand de grootste inkomstenbron bij Flynth (71%). Door overnames nam de omzet in audit met 27% toe, maar deze discipline blijft met 13% van de totale omzet klein.

Onder de nieuwe naam (sinds juni 2024) staat Forvis Mazars ook dit jaar op plek 7. Maar het kantoor zag de runners-up dichterbij komen en voelt vooral Newtone in de nek hijgen. De omzetplus van 11% was vooral toe te schrijven aan de drie grootste service lines: Audit & assurance (nu 45% van de omzet, het kantoor is de nummer 6 in audit in Nederland), Tax en Accountancy & outsourcing. Door twee meldingen van klokkenluiders zag Mazars zich gedwongen een onderzoek te starten naar examenfraude binnen het kantoor. Newtone

Deze nieuwe naam in de AV-Top 50 betekent een afscheid van drie “vaste waarden”: HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast. De drie fuseren zich, met hulp van private equity-investeerder Avedon Capital Partners, meteen de top 10 in en groeien samen ook nog eens met 11%. Met vijftien vestigingen, een omzet van 143,6 miljoen en het achtste auditkantoor van Nederland is Newtone, kortom, een speler om rekening mee te houden. Interessant is of de organisatie er, anders dan Flynth, in zal slagen na zo’n grote fusie de haast onvermijdelijke uitstroom van medewerkers tegen te gaan. Baker Tilly

De entree van Newtone doet Baker Tilly een plek dalen. Een beetje sneu, want de cijfers van dit kantoor zijn prima: een omzetgroei van 13%, zelfs 17% in audit en 8,5% meer fte’s op de loonlijst in een krappe arbeidsmarkt. Bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel kondigde aan dat autonome groei niet genoeg is voor Baker Tilly. Wie dat zegt, heeft het over fusies en overnames, en mogelijk ook private equity. Dat belooft wat. Alfa

In haar laatste jaar voor de fusie met ABAB groeide Alfa Accountants en Adviseurs op veel fronten met dubbele cijfers. De omzet ging met 17,6% omhoog, de omzet in audit steeg zelfs met 15,3% en het aantal fte’s nam met 10% toe. De groei werd mede veroorzaakt door twee overnames. Het resultaat na belasting daalde naar 8 miljoen, mede door hoge fusiekosten. Ook deed het resultaat uit de verkoop van gebouwen het winstcijfer beter lijken dan het eigenlijk was.

En als een van de grote agrarische accountantsbureaus weet ook Alfa dat de landbouwsector een periode van grote onzekerheid tegemoet gaat. Daar staat voor Alfa’s opvolger aaff één zekerheid tegenover: volgend jaar zal het kantoor een reuzensprong omhoog maken in de AV-Top 50. Met een gezamenlijke omzet van ruim 190 miljoen aast de fusieorganisatie op plek 7 in de ranglijst, dus nog voor Forvis Mazars.

Na de veelbesproken entree van private equity­huis Waterland bij De Jong & Laan in 2022 keek de sector met grote interesse naar wat dit zou gaan betekenen. Het antwoord kwam snel: in 2023 deed De Jong en Laan drie overnames, wat leidde tot een spectaculaire omzetstijging van 52% (naar €122 miljoen).

De grootste groei zat in de samenstelpraktijk. Die kwam uit op € 52,2 miljoen (+79%). De controlepraktijk groeide met 36%, maar toch daalde het belang van audits naar minder dan 25% van de omzet. Zowel de uitstroom als de instroom van medewerkers nam toe. Ook voor dit kantoor is het de vraag of de cultuur door overnames en private equity behouden kan blijven.

Deze tweede nieuwe naam in de lijst betekent een afscheid van Moore MTH en KroeseWevers. De fusie werd in het najaar van 2022 aangekondigd. Begin 2023 sloot ook UNP uit Assen zich aan. Daarmee is er een sterk accountantskantoor boven de grote rivieren ontstaan met 19 vestigingen. De omzet kwam in 2023 uit boven de 100 miljoen euro.

Het aantal fte’s nam met 10% toe. In audit neemt Moore MKW nog een bescheiden positie in. Voordat niemand het straks meer weet: de letters MKW verwijzen naar de oprichters Marinus Meeuwsen, Wim Kroese en Ben Wevers. Het blijft jammer dat de gemakkelijke naamsverwarring met zusterkantoor Moore DRV is blijven bestaan. Grant Thornton

Na één jaar het genoegen te hebben gesmaakt een top 10-kantoor te zijn, daalt Grant Thornton drie plekken. Terwijl de resultaten in 2023 beslist niet tegenvielen. Een omzetgroei van 13,2% en 23% in audit is gewoon goed. Hogere tarieven en hard werken waren hier debet aan, want het kantoor liet het liggen in het werven van nieuw personeel. Het aantal fte’s nam maar met 4,8% toe. Grant Thornton onderzoekt de mogelijkheid zijn groei te versnellen door middel van fusie(s) of overname(s). In de Verenigde Staten haalde Grant Thornton een grote private equityinvesteerder aan boord. Volgt Nederland zijn grote overzeese zus in dit voorbeeld?

Lees ook het portret van Grant Thornton. ETL

Het gaat wat ver om te spreken van een groeivertraging bij een kantoor dat de omzet met 29 procent zag stijgen naar € 87 miljoen. Maar het is wel beduidend minder dan de 52% die ETL in 2022 groeide. Het aantal kantoren dat zich bij de groep aansloot, was met vijf ook lager dan in voorgaande jaren. Desondanks wordt de strategie van kralen rijgen gewoon doorgezet. Tot en met augustus van dit jaar voegde ETL alweer vijf kantoren toe aan de keten. Zolang het kralen rijgen blijft, kan ETL echter niet opboksen tegen het fusiegeweld van de echt grote spelers en verdwijnt de top 10, het doel van CEO Vanessa Spaans, uit zicht.

In dit deel van de ranglijst vinden de grote fusies en overnames plaats. Als je daar niet aan meedoet, zoals RSM, dan is een daling van drie plekken je lot. Desondanks was 2023 helemaal geen slecht jaar voor RSM. De omzet groeide met 13% en die van audit met 20%. Het kantoor haalt ruim een derde van zijn omzet uit controlewerkzaamheden. Op de arbeidsmarkt was het kantoor minder succesvol: het aantal fte’s nam slechts met 5,6% toe.

De inkomsten zijn met 18% gestegen in 2023 en dat is dubbel zoveel groei als in 2022. Het levert echter geen hogere positie op voor Moore DRV omdat de directe concurrentie nog een stukje harder gaat. In 2023 werden er twee overnames gedaan (Rijkse en Trivent). De grootste vis volgde echter in 2024 met de overname van Ruitenburg, die van Moore DRV een geduchte concurrent maakt voor nummer 7 Forvis Mazars. En er staan meer overnames op stapel, zo bleek al snel nadat bekend werd dat met Waterland ook door Moore DRV een private investeerder is aangetrokken.

Ook in 2023 groeit Crowe Foederer met dubbele cijfers (12,6%), maar lang niet zo sterk als in 2022, toen de omzetstijging richting de 30% ging. Daardoor passeren Moore DRV en ETL de voormalige top 15-speler. Na de aankoop van Wijs Accountants in 2023 volgde recent de entree van PE-­partij Rivean Capital, waarmee Crowe inzet op flinke groei. Crowe is ook blij met de aanwas van personeel, die met het aantrekken van Louis van Gaal als uithangbord nog wat moet worden versterkt.

Ook bij ABAB stonden er in 2023 grote veranderingen op stapel. Geen private equity, maar wel een op handen zijnde fusie met Alfa die het bedrijf de top 10 in katapulteert. In het laatste zelfstandige jaar plust de omzet met 8%, maar dat is met name te danken aan de vakgebieden belastingadvies en juridisch advies. Dochter Epiic, gespecialiseerd in innovatieadvies en bijbehorende subsidieaanvragen, boerde goed met een stijging van 46%. Countus

Het Zwolse bedrijf, inmiddels goed voor 24 vestigingen, vierde in 2024 het honderdjarig bestaan, maar kan dat niet opluisteren met een stijging in de AV-Top 50, ondanks een groei van 12%. Countus hecht sterk aan goed werkgeverschap en dat gaat (door hogere loonkosten) ten koste van de winst, want die duikelde van bijna € 1,5 miljoen naar iets meer dan vijf ton. Te weinig, vindt het bedrijf zelf ook. “Enerzijds is dat het gevolg van een bewuste keuze om te investeren in goed werkgeverschap. Anderzijds is dat het gevolg van een veel te lage declarabiliteit in de tijd dat we wel aan het werk zijn. Dit vraagt komend jaar dus onze aandacht.” Een van de winstdrukkende factoren is het schenken van tien certificaten aan alle medewerkers.

Dit kantoor wist de omzet voor het tweede jaar op rij met meer dan 17% te verhogen. In Audit & Assurance gingen de inkomsten zelfs met 18,7% omhoog, wat Visser & Visser zelf “opmerkelijk” noemt. Verder ging de omzet uit activiteiten voor internationale klanten stevig omhoog: die brachten 25% meer in het laatje. Andere wapenfeiten waren het openen van een vestiging in Zwolle en het introduceren van de Branchegroep Agro. Ook werd de dienst­verlening uitgebreid met consultancyactiviteiten.

Van Oers moet de vorig jaar veroverde plek 20 weer afstaan met een groei van altijd nog meer dan 10%. Met het oog op het 60-jarig bestaan is een herpositioneringstraject doorlopen dat resulteerde in vier kernwaarden: vooroplopen, weten wat er speelt, gewoon doen en ruimte voor groei. “We delen voortaan precies wat onze kracht is, op een vernieuwende manier.”

De groep van de Belgische ondernemer Steven Brouckaert is toonaangevend bij de zuiderburen en betrad in 2022 de Nederlandse markt met de overname van Brouwers. Aandeelhouder in PIA is private equitypartij Baltisse, van de Belgische topondernemer Filip Balcaen. Na Brouwers volgden in 2023 de overname van voormalig nummer 36 ESJ, SVC en Cooster en dat brengt de groep in sneltreinvaart vooruit in de Top 50: van plaats 44 naar positie 22, en daar eindigt het niet. In 2024 zijn bijvoorbeeld Vanhier, Kaap Hoorn en Steens & Partners toegevoegd.

Na een plus van 10% weet CROP in 2023 de omzet met nog eens 15% te verhogen, maar desondanks blijft het bedrijf hangen in de middenmoot van de AV-Top 50. Het gat met de top 20-spelers is nog net te groot. Het bedrijf met vijf vestigingen in het midden van het land groeide in de luwte en verhuisde de vestiging in Nieuwegein begin van het jaar naar Utrecht. In 2024 doet CROP wat meer van zich spreken met het introduceren van nieuwe dienstverlening: pre-auditservices en duurzaamheid & CSRD.

Ook Schipper is geen partij die zich op de voorgrond dringt. De omzet­stijging van 7,8% is daarmee in lijn: niet opvallend. De assurancecijfers zijn wat dat betreft meer vrolijk­makend, want de omzet gaat daar met meer dan 21% omhoog naar € 5,1 mln. De terugval van het aantal fte’s is in 2023 wel gestopt: er zijn er tien bijgekomen.

Verstegen plust 17% in 2023, maar ook dat levert geen stijging op in de ranglijst. Het kantoor werd in 2023 wel bestempeld tot “het best presterende accountantskantoor in Nederland”, nog voor Deloitte, op basis van een berekening van Aeternus Corporate Finance. Goed presteren in elk geval de medewerkers, want de omzet per fte komt uit op ruim 211.000 euro. Dat wordt alleen overtroffen door Qconcepts. In 2024 worden de handen ineengeslagen met collega-Top 50-speler Schuiteman bij de vorming van de coöperatie Unia. Daarin heeft investeerder Capital A 49% van de aandelen.

In 2023 plukt Vermetten de vruchten van over­names van L&P, Denetax, Kalb Accountants en Van de Ven. Dat zorgt voor een verdere opmars in de AV-Top 50, al blijft die beperkt tot één plaatsje. De omzetgroei is met 28% wel indrukwekkend. In 2023 zijn in Oost-Brabant Schooten en Koenders toegevoegd aan het bedrijf.

Het Friese bedrijf moet ondanks een groei van 15% een plaats prijsgeven. Medio 2022 werd de “oversteek” gemaakt naar de stad Groningen, waar Sai later dat jaar werd overgenomen. In 2023 werd daar via een fusie het lokale Harrier aan toegevoegd.

Ruitenburg verliest drie plaatsen en weet de omzet nauwelijks te ver­hogen. Het bleef wat stil vanuit de Haagse regio in 2023, misschien mede vanwege een zoektocht naar een mogelijke nieuwe aandeelhouder. Die werd uiteindelijk gevonden in Moore DRV. “We zijn al jaren op zoek naar de juiste partner om de kansen op de uitdagende arbeidsmarkt mee te realiseren”, liet bestuursvoorzitter Jan-Pieter Bood bij de overname optekenen. Bol

Bol doet in 2023 ook mee in de overnameslag in de branche: het Venrayse RHM Accountancy en

Advies werd gekocht. Dat brengt 27% omzet­groei met zich mee. Bol Adviseurs heeft vier vestigingen binnen de driehoek Venlo, Arnhem en Den Bosch. De overname brengt het bedrijf net niet voorbij het aanmerkelijk bescheidener groeiende Ruitenburg.

Eshuis wist de laatste jaren forse groeicijfers te noteren die opliepen tot ruim 30%; daarbij steekt de opnieuw knappe toename van 19% in 2023 relatief mager af. Per 1 januari 2023 sloot A&L Adviseurs & Accountants uit Hengelo zich aan. Eind vorig jaar werd de overname bezegeld van Verhoeven & Ruesink Belasting­adviseurs, gevestigd in Enschede.

Auditspecialist Qconcepts schroeft de inkomsten­toename in 2023 op tot bijna 22%, nadat in 2022 wat minder hard werd gegroeid. Maar stevige groei is in deze Top 50 geen garantie voor een stijging op de lijst, want ook dit kantoor verliest een plaats door de stormachtige opmars van PIA. Inmiddels is het bedrijf actief in Malaga, Enschede en Eindhoven, én in handen van het Zweedse IK Partners. Doel: niet groeien, maar vooral mensen aantrekken. Die mensen zijn productief:

gemiddeld brengt een fte meer dan € 221.000 omzet binnen, het hoogste gemiddelde uit de Top 50.

Van Ree Accountants opende in september een nieuwe vestiging in Apeldoorn, waarmee het aantal vestigingen op acht kwam. De kantoren zijn redelijk verspreid, met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Barneveld, Drechtsteden, Leersum, Geldermalsen, Nieuwegein en Zwolle. Het kantoor blinkt al jaren uit met degelijke financiële prestaties. De fraaie omzetstijging (ruim 20%) zorgt voor een stijging van twee plaatsen in de AV-Top 50. JAN©

Lees ook het portret van Jan. Omnyacc

Met 40% groei boekt Omnyacc zes plaatsen winst. Daarvan is een groot deel volgens het bedrijf te danken aan het toetreden van Omnyacc Heerhugowaard tot de groep. Het bedrijf is sterk geworteld in Noord-Holland, met ook vestigingen in Den Helder, Hoorn, Texel, Heemstede, Schagen en Zwaagdijk. Daarnaast is er een kantoor in Leeuwarden. Stolwijk Kennisnetwerk

SKN verliest twee plaatsen, ondanks de overname eind 2023 van Stolwijk Philipsen accountants en adviseurs. Met het kantoor werd al vier jaar samengewerkt; in 2024 is de naam veranderd in Stolwijk Kelderman. Andere SKN-entiteiten zijn: Vitacon Luteijn, TLA Advies, Stolwijk van Wijk, Stolwijk Pietersberg en Stolwijk Publiek Advies. SKN telt ruim 230 medewerkers verspreid over kantoren in Deventer, Doetinchem, Wijchen en Zevenaar. BonsenReuling

BonsenReuling stond in 2022 voor het eerst in de lijst en daalt nu een plek. Zowel omzet als aantal fte’s stijgt minder dan gemiddeld voor de branche in het jubileumjaar, want het van origine Arnhemse kantoor bestond in 2023 honderd jaar. Vandaag de dag zijn er vijf vestigingen: Lichtenvoorde, Eibergen, Elst, Doetinchem en Deventer. Lansigt

Lansigt is een van de wei­nige AV-Top 50-spelers die krimpen in aantal fte’s: er zijn er vijf vertrokken gedurende 2023. De omzet stijgt nauwelijks, waardoor het bedrijf met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Barendrecht en Gouda drie plaatsen zakt. Algemeen directeur Pieter van der Kwaak maakte halverwege 2024 plaats voor opvolger Martin van Beelen, die tot dan de controlepraktijk onder zijn hoede had.

De Hooge Waerder weet niet noemenswaardig te groeien in 2023, maar zal wel een sprongetje richting de top 35 maken in 2024 door de fusie met Spaarne Accountants & Belasting­adviseurs. Die levert een organisatie op met een omzet van circa € 21 miljoen en ruim 190 mede­werkers, verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard.

De omzet bij Schuiteman Accountants & Adviseurs is met ruim een miljoen toegenomen tot € 17,9 mln. Het bedrijf met vestigingen in Barneveld, Bosch en Duin, Ede, Harderwijk, Huizen en Voorthuizen vormt samen met Verstegen en de Meerwijk Allister Groep de coöperatie Unia.

Hoek en Blok verhoogt de omzet met ruim 17%, maar zakt toch naar de rand van de top 40. Het kantoor heeft vestigingen in Sliedrecht en Barendrecht en weet het personeels­bestand aardig te versterken van 114 naar 126 fte.

Opnieuw een omzetgroei van zo’n € 2,5 mln voor Crowe Peak, dat in de vestigingen in Amsterdam,

Rotterdam en Nijmegen inmiddels 108 fte’s heeft werken: 17 meer dan in 2022. De groei komt volledig op het conto van de assuranceomzet, die inmiddels tot boven de € 10 mln reikt. Joanknecht

Het Eindhovense kantoor valt weg uit de top 40 met een omzetstijging die kleiner uitpakt dan bij de directe concurrenten. Joanknecht is een van de accountantskantoren die voor het aantrekken van talent nadrukkelijk ook over de grens kijken: in Zuid-Afrika werken drie collega’s op afstand. Het personeelsbestand groeide in 2023 naar 145 fte (+13).

Hier komen we na lange tijd weer een stijger tegen in de lijst: Vallei verhoogt de omzet met 27% en dat zal in 2024 zeker worden voortgezet dankzij de overname van Flantúa, dat kantoren heeft in Sliedrecht, Nieuwegein en Geldermalsen. Vallei is verder gevestigd in Amsterdam, Barneveld en Woudenberg.

Het aantal fte’s klom van 102 naar liefst 144 fte’s. Zelf verklaart het kantoor de omzet­stij­ging door groei in het focusgebied assurance, waar de inkomsten groeiden tot € 1,3 mln. Per 1 januari werden de aandelen overgenomen van AIMS in Haarlem. Daarnaast zijn er vestigingen in Voorschoten, Hilversum en Amsterdam HLB Blömer

Op plek 45 staat nieuw­komer HLB Blömer, met een imposante omzetgroei van 33% en een uitbreiding van het personeelsbestand met 24 fte. Het kantoor sloot zich in 2023 aan bij duurzaamheidsplatform Green by Blue, maar het voornaamste wapenfeit was de overname van het Utrechtse VERDER Accountants | Fiscalisten. Partner Frank Verleg stelde bij die overname expliciet dat er wat hem betreft voorlopig geen private investeerders een voet tussen de deur krijgen.

Lentink is net als Bentacera een van de acht kantoren die zijn aangesloten bij Kreston Global en heeft

vestigingen in Huizen en Almere. De omzet stijgt in bescheiden mate; per fte genereert het kantoor bijna € 170.000 aan inkomsten, wat een relatief hoge productiviteit is. Toch stuurt Lentink daar niet op, gaf partner Amelius Bos eerder aan. “We geloven dat vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid – de drie v’s – maken dat de productiviteit vanzelf wel goed is.”

Het Friese kantoor, met vestigingen in Joure en Gorredijk, weet qua omzet net Kreston Lentink niet in te halen. Van der Veen & Kromhout nam in 2023 Van Elst en Oosterbaan in Leeuwarden over. Mede daardoor steeg de omzet van € 13,9 mln naar € 15,3 mln. Abin

In 2023 breidde Abin uit met Van den Broek uit Leiden. Het kantoor dat is geïntegreerd in de Noordwijkse vestiging van Abin, dat 130 medewerkers telt en ook gevestigd is in Voorburg en Heemskerk. Abin schrijft in 2023 bijna een miljoen extra aan omzet, maar dat is niet genoeg om de concullega’s in dit deel van de ranglijst bij te houden: het kantoor verliest zes plaatsen. Londen & Van Holland

Het naar eigen zeggen grootste zelfstandige kantoor van Amsterdam keert na een afwezigheid van een jaar terug in de lijst. De klantenkring bevindt zich vooral in de regio Groot-Amsterdam en de Randstad, maar ook internationaal actieve bedrijven worden bediend. Londen & Van Holland is lid van het in 74 landen vertegenwoordigde Integra International-netwerk.

Het Eindhovense Wesselman sluit de rij na eveneens een jaar absent te zijn geweest. Net als Londen & Van Holland is de hernieuwde notering te danken aan de samenklontering van kantoren verderop in de AV-Top 50. Met een ongewijzigd aantal fte’s van 105 gaat de omzet 15% omhoog naar € 14,3 mln.

