Bestuur Countus vertrekt, Richard Bot interim-CEO

Volgens de nummer 19 in de AV-top 50 valt het besluit van Seemann en Bruins samen met “de volgende fase van ontwikkeling die Countus Groep in haar 101e levensjaar ingaat”. Beide opstappende bestuursleden zijn vol lof over de organisatie. “Countus is een club om trots op te zijn. We hebben met elkaar een gedreven en proactieve organisatie met een sterk werkgeversmerk, goede vaktechnische kwaliteit en een geweldige klantenportefeuille neergezet”, zegt Seemann, volgens wie een volgende fase van ontwikkeling van Countus nieuwe kansen biedt voor de organisatie “en dus ook in de raad van bestuur”. Volgens Bruins is met onder meer hoge medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid een stabiel fundament neergelegd. “Het is goed dat een nieuw bestuur hierin de komende jaren vooropgaat.”

Zelf conclusie getrokken: tijd voor ander bestuur

Die volgende fase is volgens Roelie Lubbers-Hilbrands, voorzitter van de raad van commissarissen, het afgelopen jaar al opgestart. “Met het programma Countus in Beweging is een grote variatie aan vernieuwing, verdieping en verscherping van onze dienstverlening achter en voor de schermen van start gegaan.” Ze laat desgevraagd weten dat Seemann en Bruins zelf de conclusie hebben getrokken dat zij in die vernieuwingsslag geen rol meer hebben en dat het tijd is voor een ander bestuur. Ze begrijpt dat het besluit voor de buitenwereld nogal plotseling overkomt. “Maar ze hebben er goed over nagedacht. Voor ons was het ook even schakelen, maar het is niet zo dat wij het pas gisteren te horen hebben gekregen.”

Bot: ervaren interim-CEO

Richard Bot gaat als interim-bestuursvoorzitter het nieuwe jaar in. Hij is RA en heeft ervaring als (interim-)bestuurder bij diverse ondernemingen in accountancy, zorg en publiek bestuur. “Mijn specialiteit: organisaties terug op het goede pad brengen”, zo schrijft hij op de site van het bedrijf CEO Capabel, waar hij partner is. “Organisaties in het mkb en de (semi-)publieke sector met een veranderopgave of crisissituatie meer bedrijfsmatig leren besturen en werken, daar mag je mij voor bellen.”

Bot was dit jaar al actief betrokken bij Countus In Beweging. “Dat gaat over een heleboel thema’s en uitdagingen, van digitalisering tot duurzaamheidsverslaggeving. En het heeft ook wel te maken met het verbeteren van de winstgevendheid, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag”, licht Lubbers-Hilbrands toe.

Aandacht voor declarabiliteit

Countus zag in 2023 de winst teruglopen tot een half miljoen, bij een 12% hogere omzet. De winstdaling was volgens de groep vooral het gevolg van inzetten op goed werkgeverschap, maar ook “een veel te lage declarabiliteit in de tijd dat we wel aan het werk zijn”. En dat vraagt aandacht, realiseerde Countus zich toen. De loonkosten stegen bijvoorbeeld harder dan de omzet.