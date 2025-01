Talpa vermijdt openbaarmaking jaarcijfers via ‘Blokker-constructie’

Deze constructie, bekend als de ‘Blokker-constructie’, werd eerder door de familie Blokker gebruikt om financiële informatie verborgen te houden. Dat meldt het FD.

Talpa brengt haar verschillende tv-, radio- en internetbedrijven, inclusief het tijdschrift Linda, onder in Talpa Holding N.V. Sinds 2019 wordt hier steeds een andere topholding boven geplaatst die een zogenoemde 403-verklaring afgeeft, waarmee ze aansprakelijkheid overneemt en verplicht is om een jaarverslag te publiceren. Vlak voordat de publicatietermijn verstrijkt, wordt deze holding vervangen, wat het concern wederom twee jaar uitstel biedt.

Volgens experts strookt deze constructie in elk geval niet met de geest van de wet, en waarschijnlijk ook niet met de letter. Oud-hoogleraar ondernemingsrecht Steef Bartman benadrukt dat het nalaten van publicatie een economisch delict is dat strafrechtelijke gevolgen kan hebben, en persoonlijke aansprakelijkheid bij een faillissement. Volgens advocaat Etzel van Dooren werkt de constructie bij Talpa juridisch niet. Als de topholding verzuimt te publiceren, valt de publicatieplicht terug op de dochteronderneming.

Talpa stelt dat het zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving en naar eigen zeggen transparant is richting relevante belanghebbenden. Het bedrijf laat weten dat jaarverslagen beschikbaar zijn voor leveranciers en crediteuren indien nodig, maar dat het tegelijkertijd de privacy van John de Mol wil beschermen, die regelmatig te maken heeft met bedreigingen.

De KvK heeft in 2023 220.000 meldingen doorgegeven aan Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst over het niet nakomen van de deponeringsplicht. Dat kan in sommige gevallen leiden tot vervolging door het Openbaar Ministerie. Of ook Talpa te maken krijgt met juridische consequenties is niet bekend.

Bron: FD