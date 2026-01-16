Talpa deponeert na jaren toch weer jaarrekening na kritiek op ‘Blokker-constructie’

Mediaconcern Talpa heeft voor het eerst in meer dan tien jaar weer een jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee is een einde gemaakt aan de omstreden constructie waarbij het concern via het periodiek wisselen van topholdings publicatie van geconsolideerde cijfers ontliep.

Dat meldt Quote, dat de deponering als eerste opmerkte. De stap volgt op kritische berichtgeving, Kamervragen en een veroordeling door de staatssecretaris voor Rechtsbescherming, die de constructie vorig jaar aanmerkte als strijdig met de wettelijke openbaarmakingsplicht.

Blokker-constructie

Talpa maakte sinds 2012 gebruik van een structuur waarbij om de twee jaar een nieuwe holding boven het concern werd geplaatst, die een 403-verklaring afgaf. Door deze wisseling kon telkens een nieuwe publicatietermijn worden benut, waardoor feitelijk jarenlang geen geconsolideerde jaarrekening werd gedeponeerd. De werkwijze staat bekend als de ‘Blokker-constructie’, naar een vergelijkbare aanpak die eerder door de familie Blokker werd toegepast.

Juridisch onhoudbaar

Begin 2025 bracht het FD deze constructie opnieuw onder de aandacht. Juristen plaatsten toen al vraagtekens bij de juridische houdbaarheid. Kort daarop bevestigde toenmalig staatssecretaris Struycken in antwoord op Kamervragen dat het vervangen van een holding binnen twee jaar niet meebrengt dat de publicatieplicht van dochtermaatschappijen vervalt. Die vrijstelling geldt uitsluitend indien de moeder tijdig een geconsolideerde jaarrekening openbaar maakt en aan de voorwaarden van artikel 2:403 BW is voldaan. Is dat niet het geval, dan is sprake van schending van de wettelijke openbaarmakingsplicht, met mogelijke strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties.

Druk

Talpa stelde in eerdere uitlatingen nog nadrukkelijk geen noodzaak te zien om cijfers publiek te maken en voerde aan dat privacy- en veiligheidsargumenten daarbij een rol speelden, vooral met betrekking tot eigenaar John de Mol. De staatssecretaris maakte echter duidelijk dat dergelijke overwegingen geen afbreuk doen aan de wettelijke verplichting tot openbaarmaking via het handelsregister en dat het beschikbaar stellen van cijfers aan individuele belanghebbenden geen alternatief vormt voor formele deponering.

Reactie Talpa

Dat Talpa nu alsnog een jaarrekening heeft gedeponeerd, blijkt mede ingegeven door de druk vanuit politiek en publieke opinie. Tegenover Quote laat Talpa weten:

‘Talpa’s uitgangspunt is altijd geweest transparant te zijn richting haar stakeholders. Jaarrekeningen werden ieder jaar al opgesteld, gecontroleerd door een onafhankelijk accountant én ter inzage beschikbaar gesteld voor belanghebbenden, zoals leveranciers en crediteuren – volledig in lijn met wat wordt beoogd met de betreffende wet- en regelgeving. Het enige dat Talpa niet deed, was de jaarrekening openbaar publiceren vanwege de privacy van onze enige aandeelhouder die geregeld te maken heeft met bedreiging en afdreiging richting hem en zijn familie. Iedere openbare financiële publicatie leidt steevast tot verhoogde ongewenste aandacht.

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat tot op heden niemand hierdoor is benadeeld en we dat nog steeds vinden, heeft Talpa na alle externe commotie en zelfs Kamervragen besloten de jaarrekeningen voortaan wél te deponeren. We willen echter nogmaals benadrukken dat transparantie richting onze stakeholders voor ons altijd al vanzelfsprekend was en ook zal blijven.’

Cijfers Talpa

De gepubliceerde cijfers laten zien dat het Talpa-concern in 2024 een lichte omzetgroei heeft gerealiseerd ten opzichte van een jaar eerder en weer winstgevend is, na een verliesjaar in 2023. Het operationele resultaat verbeterde vooral door lagere afschrijvingen en het wegvallen van bijzondere lasten. De kernactiviteiten bestaan inmiddels vrijwel volledig uit media-activiteiten, nadat diverse e-commerce-activiteiten zijn afgestoten.