Vijfenhalf jaar cel geëist tegen eigenaar ‘valsefacturenfabriek’

De 68-jarige man werd in oktober 2023 aangehouden op verdenking van het opmaken en gebruiken van valse facturen voor meer dan € 50 miljoen en het witwassen van bijna € 1,5 miljoen in de periode van januari 2017 tot oktober 2023 in Nederland en Duitsland. De man zou een zogenaamde valsefacturenfabriek gerund hebben voor verschillende kledinghandelaren. Hij werd daarvoor in april 2021 al aangehouden, maar ging daarna vrolijk verder. De 72-jarige vrouw staat terecht voor het witwassen van een kleine € 700.000 aan opbrengsten uit de valsefacturenfabriek. Het OM eist voor de man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden en voor de vrouw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een taakstraf van 180 uur.

Fictieve inkoop en btw-fraude

De man hielp Nederlandse kledingondernemers bij het onterecht aftrekken van btw over hun inkopen elders in de EU. Ze kochten zelf rechtstreeks kleding zonder btw in bij leveranciers in Italië en Parijs. De man maakte voor de handelaren vervolgens valse facturen mét btw op, uit naam van tien verschillende Nederlandse katvangersbedrijven. Deze ondernemingen waren op papier niet aan de facturenman te linken.

De berekende Nederlandse btw werd door de kledinghandelaren vervolgens afgetrokken. Ze betaalden de facturenman een vergoeding van 7 à 8%. Zelf voerde hij in de administratie van de katvangersbedrijven weer valse Nederlandse inkoopfacturen op, zodat die geen btw hoefden af te dragen. De facturenhandel leverde hem miljoenen euro’s op. De FIOD schat het belastingnadeel op ruim € 10 miljoen. “Door geld over te boeken naar andere rekeningen, contant op te nemen en te gebruiken om auto’s en een woning te kopen, zou de verdachte ook bijna € 1,5 miljoen hebben witgewassen.”

De vrouw wordt ervan verdacht van de opbrengsten van de valsefacturenfabriek te hebben geprofiteerd doordat zij onder meer in een huis woonde in Duitsland en van auto’s gebruik maakte die met de criminele opbrengsten zijn gekocht. Bij haar staat een ontnemingsvordering van ruim € 240.000 open, bij de man heeft het OM een rekening van ruim € 1.760.00 neergelegd.

Marktverstoring

De officier van justitie noemde tijdens de behandeling van de zaak (zoals meestal) het grote financiële nadeel voor belastingbetalers, maar ook de marktverstoring omdat bonafide kledingbedrijven minder makkelijk hun koopprijs naar beneden konden bijstellen vanwege de lagere verkoopprijzen die de betrokken kledinghandelaren konden hanteren. Zes van hen moeten later voor de rechter verschijnen.