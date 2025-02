RSM wereldwijd naar 10 miljard dollar omzet

RSM bereikte vorig jaar de omzetgrens van 10 miljard US dollar, en is daarmee wereldwijd het zesde accountantsnetwerk dat die grens passeert. In Europa werden het afgelopen jaar diverse overnames gedaan, meldt RSM.

De resultaten komen neer op een jaar-op-jaar groei van 6%. De wereldwijde fee-inkomsten voor Assurance services stegen met 15% tot US$ 3,2 miljard, terwijl diensten op gebied van Tax met 11% stegen tot US$ 2,9 miljard, het tweede achtereenvolgende jaar van dubbelcijferige groei. De wereldwijde omzet uit Consulting bleef consistent met US$ 3,9 miljard en bleek voor het derde jaar op rij de best presterende serviceline van RSM te zijn.

Zeven overnames in Europa in combinatie met een groeiende vraag naar diensten in deze regio droegen bij aan een stijging van 8% over alle servicelines. Noord-Amerika, RSM’s grootste regio qua omzet, groeide met 5% tot US$ 6,6 miljard aan fee-inkomsten. Strategische investeringen in talent, technologie en digitale transformatie bleken een integraal onderdeel van de exponentiële groei van 38% van de fee-inkomsten van RSM in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) ten opzichte van 2023. De gecombineerde inkomsten in de regio zijn verdubbeld.

Voortdurende regionale samenwerking, ondersteund door een operationele fusie van zes RSM Member Firms in Latijns-Amerika, verstevigde de regio als geheel met een jaarlijkse groei van 13% en US$190,1mn aan inkomsten. In Afrika realiseerde RSM een groei van 17% die werd gekenmerkt door de aanhoudende ontwikkeling van de regio bij alle servicelines. Azië-Pacific zette zijn sterke groeitraject voort en boekte US$1,1 miljard aan opbrengsten als gevolg van een groei van 7%.

Fusies en overnames

Dit jaar kondigden RSM US en RSM UK hun streven naar een fusie aan, waarbij beide firma’s opnieuw een belangrijke stap zetten in het versterken van hun wereldwijde klantenaanbod en het realiseren van groei op de lange termijn. De cliënten van RSM UK en RSM US zullen worden bediend door een trans-Atlantische, financieel geïntegreerde organisatie die eigendom is van partners, die wil investeren in haar groei en de voortgang van RSM’s wereldwijde strategie voor 2030 wil blijven ondersteunen.

Dit jaar voltooiden de bij RSM aangesloten kantoren zeven overnames om de groei in heel Europa te stimuleren. In Oostenrijk positioneert de fusie met Moore Interaudit Salzburg RSM als de toonaangevende accountant voor middelgrote en internationale bedrijven. In Groot Kopenhagen, Denemarken, heeft RSM J H Revision overgenomen, met een gecombineerde omzet van US$28 miljoen. In Frankrijk heeft RSM zijn reikwijdte in de regio’s Rhône-Alpes en Grand Est vergroot door de overname van respectievelijk Cifalex, Sadex en CAP21. Tot slot heeft RSM in Spanje zijn nationale aanwezigheid vergroot door de overname van het gespecialiseerde advocatenkantoor Lébeq.