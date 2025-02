AFAS Software maakt in 2025 overstap naar volledig elektrisch wagenpark  

Deze overgang vraagt om een duidelijke visie en transparante communicatie, stelt Britt Breure, HR-directeur van AFAS Software. “Je hoort nog regelmatig sprookjes over extra reistijd en negatieve gevolgen voor het aantrekken van medewerkers. Daar hebben wij eigenlijk niets van gemerkt. Elektrisch rijden raakt wel direct aan de dagelijkse praktijk van medewerkers. Dus helpen we ze met tips en hebben we gedurende de hele transitie van 5 jaar uitgelegd waarom we dit doen”, legt ze uit.

Bij het softwarebedrijf uit Leusden heeft dit geresulteerd in een eenvoudig mobiliteitsbeleid. Dit beleid is al 5 jaar geleden ingezet, waarbij alle andere brandstoffen uitgefaseerd werden. Nieuwe leaserijders starten met een elektrische instapauto en kunnen later binnen een vastgesteld budget een auto naar keuze selecteren. Daarnaast zijn op het clubhuis honderd laadpunten beschikbaar en zijn er elektrische deelauto’s beschikbaar. “Praktische ondersteuning helpt om obstakels weg te nemen”, aldus Breure.

Duurzaamheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Hoewel de overstap naar elektrisch rijden uitdagend lijkt, ziet Breure ook een kans voor bedrijven om een bredere maatschappelijke rol te vervullen. “Werkgevers hebben een grote invloed op hoe duurzaamheid wordt vormgegeven. Als meer bedrijven stappen zetten, creëren we samen een groter draagvlak voor duurzame mobiliteit. Wij zijn blij dat we op deze manier bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld.”