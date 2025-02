Verkoop elektrische auto’s blijft dalen in Europa, Nederland onderscheidt zich

Na de daling in 2024 zakt de verkoop van elektrische auto’s (EV’s) in de EU dit jaar verder in, zo verwacht kredietverzekeraar Allianz Trade. Wereldwijd laat de EV-verkoop juist een stijgende trend zien.

In Duitsland bedroeg de daling van het aantal verkochte EV’s vorig jaar maar liefst -27%. Nederland onderscheidt zich in Europa. Uit gegevens van de BOVAG en RAI blijkt dat in ons land het marktaandeel van EV’s juist toenam met +3,7%. In China bedroeg de verkoopstijging maar liefst +40%, zo stelt de kredietverzekeraar.

Rol overheid

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De cijfers van de EV-verkoop worden sterk gekleurd door wel of geen overheidssubsidies voor elektrisch rijden. De verkoopstijging van +40% in China is grotendeels te danken aan overheidssteun. In de periode 2009-2023 heeft China 231 Miljard USD in EV’s geïnvesteerd. Terwijl de daling van bijna 30% in Duitsland juist komt door de afbouw van de subsidie. Daarnaast hebben de Duitse autofabrikanten natuurlijk nagelaten tijdig te reageren door juist de massa te bedienen met kleine en middelgrote EV’s tegen een aanvaardbare prijs. Ze hebben de boot gemist en nu moeten ze ook nog zien te dealen met de aangekondigde importtarieven van Trump.”

De Amerikaanse situatie voor EV’s is volgens Geeroms -op de korte termijn- ook precair. “De EV-verkoop stijgt er. Niet grandioos. 2024 laat een beperkte stijging zien van +2%. Maar onder Trump kan dat zomaar omslaan naar een daling. In staten als Texas en Wyoming moeten consumenten nu al een boeteheffing betalen als ze een EV kopen.”

EV’s: te duur

Geeroms noemt nog meer factoren waarom de opmars van EV’s in Europa stokt. Zoals de laadinfrastructuur. “Voor kopers van EV’s zijn laadfaciliteiten cruciaal. In Nederland is de laadpaaldichtheid per vierkante kilometer het grootst van de EU. Momenteel zijn er 800.000 laadpunten in de EU terwijl er volgens onze projectie voor een gezonde dekking in 2030 tussen de 3 en 9 miljoen laadpunten nodig zijn. En verder is de prijs natuurlijk een heet hangijzer. In de EU vinden consumenten de prijs te hoog, zo blijkt uit ons onderzoek. In Nederland bijvoorbeeld vindt 73% EV’s te duur.”

“Rijdende trein”

De hapering van de EV-verkoop in Europa is tijdelijk, volgens Geeroms. “Elektrisch rijden heeft de toekomst. Dat is niet meer tegen te houden. Kijk naar de totale elektrificatie die gaande is. Door technologische vernieuwing en steeds strengere emissieregels zullen de ontwikkelingen op EV-gebied alleen maar sneller gaan. Het is zaak dat Europa op deze rijdende trein weet te springen. De Europese auto-industrie heeft tot nu toe de slag compleet gemist. China ligt mijlenver voor. Toch zijn er wel degelijk nog kansen om aan te haken. Maar dan is er nu wel actie nodig. Zowel in de industrie als bij de overheid.” Daarbij komt dat autofabrikanten vanaf 1 januari 2025 per geproduceerde wagen in de EU die teveel CO2 uitstoot, beboet worden. Voor Volkswagen wordt een provisionele boete van 7,4 miljard euro verwacht bij ongewijzigd beleid.