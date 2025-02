Limburgse fusie in de maak

Baat en Juyst verkennen de mogelijkheden voor een fusie, melden de twee Limburgse advies- en accountantskantoren. Na het samengaan zouden de kantoren samen één van de grootste zelfstandige advies- en accountantskantoren in Limburg vormen.

Baat en Juyst laten weten: “De twee organisaties delen een cultuur en waarden die goed bij elkaar passen, en vullen elkaar zowel geografisch als in hun dienstverlening aan. De fusie is nog in de verkenningsfase.”

De twee kantoren zien veel voordelen aan een fusie: “De veranderende marktomstandigheden, zoals complexere regelgeving en de behoefte aan meer specialistische kennis, maken het noodzakelijk de schaal te vergroten. Baat en Juyst geloven dat een mogelijke fusie hen in staat stelt deze uitdagingen aan te gaan en door te gaan in zelfstandigheid. De mogelijke fusie heeft positieve personele gevolgen. Voor de medewerkers van beide organisaties biedt de fusie meer ontwikkelingsmogelijkheden en een breder loopbaanperspectief.”

Baat heeft vestigingen in Maastricht, Sittard, Roermond, Venlo en het Belgische Maasmechelen, en telt meer dan 100 medewerkers. Juyst heeft vestigingen in Heerlen, Echt, Geleen en Rosmalen, en telt zo’n 80 medewerkers.