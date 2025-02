“Uren- en verlofregistratie goed geregeld”

In 2016 stond Ovendo voor een uitdaging die kenmerkend is voor groeiende accountants- en administratiekantoren: het efficiënt registreren en beheren van uren en verlof.

Niels Overeem: “Er was behoefte aan een gespecialiseerde tool die het werken op basis van abonnementen ondersteunt. Het is van belang dat de uren nauwkeurig worden ingevoegd op de verschillende projecten.” Die tool werd Yoobi.

Financieel maatwerk voor mkb

Ovendo is een financiële dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd in het ontzorgen van het midden- en kleinbedrijf. Met een uitgebreid en flexibel dienstenpakket helpt het kantoor ondernemers hun administratieve processen te digitaliseren. “Wij helpen ondernemers om out-of-the box te denken en voegen nieuwe perspectieven toe”, zegt Overeem. De modulaire software van Yoobi bleek perfect aan te sluiten bij de specifieke behoeften van Ovendo. De intuïtieve interface, nauwkeurige tijdsregistratie en gunstige prijsstelling waren de doorslaggevende factoren in de keuze.

Snel van urenregistratie naar facturatie

De urenregistratie vormt de fundamentele basis voor het facturatieproces. “Voorheen hadden we geen transparant systeem om onze uren nauwkeurig bij te houden, als je werkt op basis van abonnementen, is het cruciaal om exact te weten hoeveel uren er worden besteed aan verschillende projecten”, zegt Overeem. Geregistreerde uren worden na goedkeuring direct omgezet in een factuurvoorstel, dat vervolgens in enkele klikken is verzonden. Dit bespaart niet alleen tijd, maar verkleint ook de kans op administratieve fouten en gemiste omzet. Dankzij de uitbreiding met de module voor producten en abonnementen kunnen deze contracten nu eenvoudig en periodiek worden gefactureerd.

Alle gegevens binnen handbereik

Alle medewerkers van Ovendo hebben de software omarmd en gebruiken deze consequent gedurende de hele werkdag. Ze registreren hun uren nauwkeurig, wat het kantoor een gedetailleerd inzicht geeft in de tijdsbesteding. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze iedere week de week afsluiten, wanneer dit vergeten wordt dan krijgen ze op maandagochtend een herinnering dit alsnog te doen. Overeem: “Yoobi staat de hele dag open. Onze medewerkers registreren hun uren nauwkeurig, wat ons een gedetailleerd inzicht geeft in onze tijdsbesteding.” Alle gegevens zijn weer terug te vinden in de rapporten, vult Overeem aan: “Met de rapporten heb ik de juiste informatie binnen handbereik om bij te sturen.”

Inzicht in verlof

De Verlofmodule van Yoobi biedt eveneens flinke toegevoegde waarde. Er wordt gezorgd voor automatische berekeningen van verlofsaldi – zelfs bij contractwijzigingen.

Van standaard vakantiedagen tot ouderschapsverlof en incidenteel overwerk; het systeem doet het rekenwerk. “We kunnen nu eenvoudig verschillende vormen van verlof bijhouden, van standaard vakantiedagen tot ouderschapsverlof en incidenteel overwerk. Het systeem doet het rekenwerk voor ons”, aldus Overeem.

