Meer klanten, minder papierwerk – zo doet Gerrie Gregoor het

Wat begon met een paar stroopwafels aan de deur, groeide uit tot een bloeiend bedrijf waarin ze ondernemers ondersteunt bij hun administratie met haar bedrijf: Adminstratiekantoor Gerrie Gregoor. “Ik houd van overzicht en orde en vind het geweldig mijn klanten te helpen hun administratie op orde te krijgen.”

Ondernemerschap in het bloed

“Het ondernemen zat er al vroeg in”, zegt ze. “Op de basisschool kocht ik op donderdag stroopwafels op de markt en verkocht ze met winst aan de deur.” Die eerste ondernemerservaring legde de basis voor haar carrière als zelfstandige. Na een tijd bij een administratiekantoor kreeg Gerrie de kans om voor een klant de administratie op orde te brengen. Dat was het startsein voor haar eigen onderneming.

Aanvankelijk werkte Gregoor nog op de traditionele manier: bergen papier, ordners en archiefkasten. “Elke keer dat ik moest verhuizen – en dat gebeurde vaker dan me lief was – sleepte ik met 120 loodzware mappen en een onhandige archiefkast”, herinnert ze zich. De zoveelste verhuizing was de druppel. Ze besloot over te stappen op digitaal werken.

Tweemaal zoveel klanten

Op zoek naar geschikte software kwam Gregoor uit bij SnelStart. “SnelStart heeft me enorm geholpen met de inrichting en de overgang naar digitaal. Ik kreeg begeleiding en handige tips en leerde hoe ik de software het beste aan mijn klanten kon uitleggen.”

De overstap had een enorme impact op haar bedrijf. “Ik kan nu twee keer zoveel klanten bedienen”, zegt ze enthousiast. De tijdwinst is gigantisch, waardoor ze zich meer kan richten op haar adviserende rol. “Ik word steeds waardevoller voor mijn klanten. Klanten profiteren ook van de digitalisering. Ze hoeven geen bankafschriften meer te downloaden en printen, en bonnetjes kunnen ze eenvoudig via de app uploaden. Het scheelt zo veel tijd en gedoe. Klanten hoeven geen stapels bonnetjes meer te bewaren en hebben altijd en overal inzicht in hun administratie.”

De kracht van persoonlijke benadering

Gerrie Gregoor geeft toe dat ze aanvankelijk twijfelde over de overstap naar SnelStart. “Ik was bang dat veel klanten niet mee zouden willen. Uiteindelijk bleek die angst ongegrond. Slechts één klant, een oudere ondernemer van boven de 70, hield vast aan de oude manier van werken. Voor de rest was iedereen enthousiast.”

Een persoonlijke benadering is heel belangrijk bij de overgang naar digitaal. Gregoor legt de software uit aan haar klanten met anekdotes en voorbeelden. Door de taal van haar klanten te spreken en de voordelen van SnelStart op een begrijpelijke manier uit te leggen, neemt ze eventuele drempels weg.

Groeien als ondernemer

Dankzij digitalisering heeft ze niet alleen meer tijd en efficiëntie gewonnen, maar ook ruimte voor persoonlijke groei. Ze volgde de masterclass ‘Van boekhouder naar adviseur’ en leerde waardevolle vaardigheden zoals presenteren, communiceren en het analyseren van jaarrekeningen.

Ze heeft drie tips voor collega-ondernemers die de stap naar online boekhouden willen maken:

Wees zelf enthousiast over de voordelen van online boekhouden. Alleen dan kun je dat enthousiasme overbrengen op je klanten. Spreek de taal van je klant en benadruk de voordelen van online boekhouden op een manier die bij hun beleving past. Investeer in de relatie. Neem de tijd om je klanten te begeleiden bij de overstap naar digitaal werken.

Toekomst met SnelStart

Gregoor kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. “Ik hoop mijn bedrijf verder te laten groeien. SnelStart blijft daarbij een belangrijke partner.” Ze ziet digitalisering als een kans om haar dienstverlening te verbeteren en haar klanten nog meer waarde te bieden.

