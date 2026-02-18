Duifhuizen tassen & koffers. Samen sterk in groeistrategie en generatieoverdracht

Het is al meer dan 35 jaar geleden dat de samenwerking tussen Duifhuizen en WEA Deltaland begon. Wat ooit klein begon, groeide uit tot een van de meest succesvolle tassen- en kofferspecialisten in Nederland, met maar liefst 25 vestigingen en een succesvolle webshop.

Gedurende deze indrukwekkende groei heeft WEA Deltaland als vertrouwde financiële partner Duifhuizen ondersteund en begeleid, waarbij de relatie door de jaren heen is uitgegroeid tot veel meer dan alleen zakelijke dienstverlening. Het succesverhaal van Duifhuizen is mede te danken aan de betrokkenheid van hun accountant bij WEA, Joost Toes, die door de jaren heen is uitgegroeid tot een onmisbare partner.

Van eenmanszaak naar landelijk merk

Duifhuizen begon ooit als een kleine onderneming en wist zich al snel te onderscheiden in de markt voor tassen, koffers en accessoires. Duifhuizen Sr startte in 1953 met het persoonlijk produceren van tassen en aanverwante artikelen en opende zijn eerste vestiging in Oud-Beijerland. Al snel wist hij zich te onderscheiden in de markt van tassen, koffers en accessoires. Het bedrijf breidde zich uit met steeds grotere fysieke winkels en een webshop met altijd de sterke focus op klanttevredenheid en productkwaliteit. Ook zijn er weer veel mogelijk heden om de aangeschafte producten weer persoonlijk te maken door de naam of initialen erop te borduren of laseren. Met de komst van een webshop en meerdere fysieke winkels wist het bedrijf een trouwe klantenkring op te bouwen.

Het team van WEA Deltaland begeleidt Duifhuizen op allerlei vlakken, van controle en jaarrekeningen tot bedrijfsstructuur en de overdracht aan de volgende generatie.

Generatiewissel: de toekomst van Duifhuizen

Nu de kinderen van de eigenaar steeds meer betrokken raken bij het bedrijf, verschuift de focus naar de toekomst. Maandelijkse vergaderingen tussen de familie en WEA Deltaland zijn een vast onderdeel van de bedrijfsontwikkeling. Deze gesprekken richten zich op de strategische richting van Duifhuizen, de rol van de kinderen in het bedrijf en mogelijke groei.

Jan Duifhuizen: “WEA is een echte partner voor ons, we vertrouwen volledig op hun advies”

Sterke samenwerking: zakelijk én persoonlijk

Met Joost Toes als vaste accountant hebben Jan Duifhuizen en zijn kinderen een betrouwbare partner aan hun zijde, die niet alleen naar de cijfers kijkt, maar ook meedenkt over de toekomst van het familiebedrijf. Wat de samenwerking tussen Duifhuizen en WEA Deltaland bijzonder maakt, is de sterke vertrouwensband die door de jaren heen is opgebouwd. Het team van WEA is goed op de hoogte van de dynamiek binnen het familiebedrijf en biedt niet alleen ondersteuning bij financiële kwesties, maar ook bij strategische vraagstukken.

