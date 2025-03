Peentjes zweten voor ‘oldskool mkb-accountant’ bij tuchtcollege

Daarmee zou hij de andere aandeelhouder, de weduwe van een van de oprichters, hebben benadeeld. Ook de tuchtrechters legden de man het vuur na aan de schenen.

Kunststofmodellen

SKM Rapid Modelling heet het bedrijf. SKM is gespecialiseerd in 3D-kunststofmodellen. De onderneming werd eind jaren negentig opgericht door drie technisch onderlegde pioniers, onder wie de vader van klaagster. Om de zakelijke kant te versterken, trokken zij een succesvolle zakenman aan als bestuurder. Die kreeg 50 procent van de aandelen. De overige aandelen bleven in handen van de vader van klaagster.

‘Structureel buitengesloten’

In maart 2021 overleed vader plotseling op 70-jarige leeftijd aan een aneurysma. Zijn aandelen gingen naar zijn weduwe. Volgens klaagster werd haar moeder vanaf dat moment structureel buitengesloten door de bestuurder. Hij zou haar rechten als aandeelhouder hebben genegeerd en vooral zijn eigen belang hebben gediend.

De AA was sinds 1998 betrokken bij SKM als de bedrijfsaccountant. Hij verzorgde de jaarstukken, de loonadministratie en de belastingaangiften, zowel voor het bedrijf als privé voor de familie. Na het overlijden van de oprichter zou hij echter een actieve rol hebben gespeeld in een proces dat de weduwe benadeelde.

Een van de kernpunten van de klacht was dat de weduwe drie jaar lang – 2021 tot en met 2023 – niet was uitgenodigd voor de AVA. Hierdoor kon zij de notulen niet ondertekenen en werden de jaarrekeningen zonder rechtsgeldige goedkeuring gedeponeerd. Volgens klaagster had ze de AA hier herhaaldelijk op gewezen, maar ondernam hij geen actie. “Een omissie die niet verenigbaar is met een professioneel-kritische houding”, aldus klaagster.

Dubbele pet

Daarnaast verweet ze de AA een dubbele pet. Hij zou in opdracht van de bestuurder een waarderingsopdracht voor SKM hebben uitgevoerd zonder de weduwe daarover te informeren. Deze waardering was bedoeld voor een mogelijke fusie of samenwerking, waar de weduwe eveneens niet van op de hoogte werd gesteld. Kort daarna adviseerde de AA de bestuurder bij de uitkoop van de weduwe en bracht namens hem een bod uit. Dit bod waardeerde SKM op ruim 1,5 miljoen euro, één miljoen euro lager dan een eerdere waardering door de AA zelf.

Volgens klaagster was de waardering niet transparant en volledig gebaseerd op input van de bestuurder. Ondertussen zou er al een beoogde fusiepartner klaarstaan, die de machines en het personeel zou overnemen voor € 300.000 euro, terwijl de bestuurder ruim € 2,4 miljoen aan liquide middelen en een te verhuren bedrijfspand zou overhouden. De AA moet hiervan op de hoogte zijn geweest, aldus klaagster.

Moeder ging niet in op het bod. Vervolgens stuurde de AA twee conceptvolmachten rond, waarin de bestuurder een vrijwel ongelimiteerde machtsuitbreiding kreeg zonder verdere goedkeuring van de weduwe. “Een onaanvaardbare verschuiving van rechten en risico’s”, stelde klaagster.

Ook in de communicatie zou de accountant tekort zijn geschoten. Mails met vragen over de zorgelijke situatie binnen SKM zouden herhaaldelijk onbeantwoord zijn gebleven.

Geen kwade genius

De advocaat van de AA noemde de klacht ‘een trieste zaak’, ingegeven door de verslechterde financiële situatie van SKM. De opkomst van goedkopere en gebruiksvriendelijkere 3D-printtechnologie had geleid tot het wegvallen van grote opdrachtgevers en structurele verliezen. In 2022 draaide het bedrijf een verlies van € 60.000 op € 1,3 miljoen omzet, in 2024 was het verlies opgelopen tot € 250.000 bij een omzet van nog geen één miljoen euro.

Volgens de advocaat was het begrijpelijk dat moeder en dochter het moeilijk hadden met de teloorgang van het levenswerk van hun echtgenoot en vader. Toch achtte hij het onterecht dat de AA als ‘kwade genius’ werd neergezet. Hij erkende dat sommige zaken, zoals het ontbreken van de weduwe bij de AVA’s, niet fraai waren, en anders hadden gemoeten. “Wat dat betreft is mijn client toch een beetje een oldskool mkb-accountant. Maar ik kan u verzekeren: daar heeft hij van geleerd.”

Wat betreft de waarderingsopdracht gaf de AA toe dat hij in eerste instantie geen probleem zag in zijn ‘dubbelrol’, maar achteraf erkende hij dat hij de opdracht beter had kunnen weigeren. Zijn bod op de aandelen van de weduwe, € 762.000, was gebaseerd op fiscale richtlijnen en een gangbare methodiek, waarbij hij grotendeels afging op informatie van de bestuurder.

Kritische tuchtrechters

De tuchtrechters namen geen genoegen met dit verweer. Zij stelden kritische vragen. Waarom werd de weduwe niet geïnformeerd over de AVA’s en waarom werden jaarrekeningen gedeponeerd zonder haar goedkeuring? En waarom duurde het tot november 2023 voordat de AA haar liet weten niet langer voor haar te kunnen werken, terwijl hij al maanden eerder een opdracht van de bestuurder had aangenomen?

Ook de onderbouwing van de waardering en het bod op de aandelen riep vragen op. De accountant verklaarde dat hij zich had gebaseerd op fiscale voorschriften en methodieken van een van de grote bureau, maar waarom was dit niet expliciet vermeld in de rapportage? De AA verdedigde zich door te stellen dat de weduwe inmiddels zelf een RA als adviseur had ingeschakeld en dat deze daar nooit naar had gevraagd. “Als zo’n expert daar niet naar vraagt, ga ik ervan uit dat het klopt”, zei hij.

De Accountantskamer doet over ongeveer twaalf weken uitspraak.