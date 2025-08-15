Oprichter Kop of Munt Pieter Vos persoonlijk failliet verklaard

Voormalig techondernemer Pieter Vos is deze week door de rechtbank Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Het faillissement volgt kort na een vonnis waarin de rechtbank Vos sommeerde tientallen miljoenen terug te betalen aan schadevergoeding, wegens bedrog bij de verkoop van aandelen in softwarebedrijf Rodeo.

Rodeo

Vos is oprichter van accountantskantoor Kop of Munt en was jarenlang een bekende in de accountancy. Inmiddels heeft Kop of Munt geen connectie meer met de oprichter, want Vos stapte enkele jaren geleden uit het kantoor en richtte zich op zijn softwarebedrijf Rodeo.

Dat groeide snel, mede dankzij een flinke kapitaalinjectie van het Amerikaanse PSG Equity. Maar Vos bleek de gunstige cijfers flink te hebben opgeblazen, en Rodeo ging dit voorjaar failliet.

Vos moet nu €62,9 miljoen schadevergoeding betalen aan Canopus, bepaalde de rechter deze zomer. Die Luxemburgse houdstermaatschappij van investeerder PSG betaalde in 2022 veel te veel voor een minderheidsbelang in Rodeo op basis van de opgepompte bedrijfscijfers.

Beperkte financiële draagkracht

Of de in de problemen geraakte oprichter van accountantskantoor Kop of Munt uitstaande schulden uit persoonlijke bezittingen kan aflossen is volgens curator Daan Cohen Tervaert nog niet duidelijk.

Het eerdere pleidooi bij de rechtbank van Vos – ooit eigenaar van een riante villa en diverse sportwagens – om het terug te betalen bedrag te matigen vanwege zijn beperkte financiële draagkracht werd door de rechter afgewezen. Waar de ’tientallen miljoenen euro’s’ zijn gebleven is tot op de dag van vandaag onduidelijk.