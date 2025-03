Rechter: investeringsbedrijf boekhouder Corina de J. moet paardenhandelaar terugbetalen

Het investeringsbedrijf Xerof van ‘wonderbelegger’ Corina de J. moet een bedrag van €494.086 terugbetalen aan paardenhandelaar Joop van Uytert. Dat heeft de voorzieningenrechter in Almelo woensdag bepaald in een kort geding.

De vorderingen tegen De J. persoonlijk en haar andere vennootschappen zijn afgewezen, blijkt uit het vonnis waarover Accountancy Vanmorgen beschikt.

Hoe zat het ook alweer?

Corina de J. was actief in de paardenwereld en had een administratiekantoor. Toen ze begon met daytrading, handelde ze aanvankelijk voor zichzelf. Al snel deed ze dat ook voor vrienden en familie. Haar klantenkring breidde snel uit, mede door de hoge rendementen die ze beloofde. Ook paardenhandelaar Van Uytert liet zich verleiden. Hij legde een half miljoen in, en zou volgens De J. een rendement van 20 procent per zes maanden mogen verwachten. Maar de paardenhandelaar zag nooit iets van een rendement en ook het half miljoen dat hij inlegde is verdwenen.

Goed onderbouwde vordering

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat Van Uytert een goed onderbouwde vordering heeft op Xerof en dat het bedrijf van Corina de J. tot terugbetaling moet overgaan. De uitspraak markeert een voorlopig succes voor Van Uytert, die zich eerder tot de rechter wendde nadat hij – volgens een overeenkomst – een half miljoen euro in bewaring gaf aan Xerof voor zogeheten forex trading (valutahandel). In ruil daarvoor was hem een rendement van 20% per zes maanden beloofd, waarvan slechts één uitkering werd gedaan. Nadien bleef verdere betaling uit.

‘Vrij van risico’

In de overeenkomst tussen Van Uytert en Xerof, op 16 januari 2023 ondertekend door De J. en haar compagnon, staat expliciet vermeld dat het ingelegde bedrag “te allen tijde eigendom blijft van de bewaargever” en dat het “vrij van risico” zou zijn. Van Uytert ontving tussen februari en augustus 2023 in totaal €105.914, waarna de betalingen stopten. Op 21 januari 2025 zegde hij de overeenkomst op en eiste restitutie van het resterende bedrag, vermeerderd met rente.

De rechter oordeelt nu dat Van Uytert een “goed onderbouwde vordering” heeft en dat Xerof verplicht is tot terugbetaling. De spoedeisendheid van het geschil – Van Uytert zegt het geld te hebben geleend van zijn eigen BV, die daardoor in liquiditeitsproblemen verkeert – speelde daarbij een belangrijke rol.

Bestuurdersaansprakelijkheid verworpen

Van Uytert probeerde via de rechtbank ook Corina de J. en twee gelieerde bedrijven aansprakelijk te stellen. Dat lukte niet. Volgens de rechter is er in dit stadium onvoldoende aangetoond dat De J. persoonlijk wist, of had moeten weten, dat Van Uytert schade zou lijden door de overeenkomst – het zogeheten Beklamelcriterium. Daarmee is er geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Ten aanzien van de verduistering is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende gesteld. Er lopen weliswaar strafrechtelijke onderzoeken, maar er is niets overgelegd waaruit blijkt dat sprake is van verduistering. De J. zelf blijft volhouden dat het geld zich in een cryptowallet zou bevinden, die momenteel onbereikbaar is vanwege conservatoir beslag door het Openbaar Ministerie.

Van Uytert wist dat Xerof zijn geld zou gebruiken voor forex trading: dit staat immers met zoveel woorden in de overeenkomst. Bij forex trading komen de gelden in een cryptowallet. Een cryptowallet wordt geïdentificeerd door een lange reeks letters en cijfers. Deze zijn niet direct gekoppeld aan de identiteit van een eigenaar. Van Uytert had moeten begrijpen dat de gelden niet op de rekening van Xerof bleven staan in het kader van de beleggingen. De vordering wordt dan ook afgewezen omdat naar het

oordeel van de voorzieningenrechter in het kader van het kort geding voldoende is toegelicht waar het geld is gebleven.

Hoewel Van Uytert vraagtekens plaatste bij de eigendom en locatie van die wallet, achtte de rechter de uitleg van De J. in het kader van het kort geding toereikend. De vordering om via de zogeheten exhibitieplicht nadere informatie af te dwingen over de vermiste gelden werd dan ook afgewezen.

Geen bewijs voor vergunningplicht

Een ander punt waarop Van Uytert zijn vordering baseerde, was het ontbreken van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar ook dit betoog strandde. De J. verweerde zich met de stelling dat zij onder een vrijstellingsregeling viel, wat de rechter niet onaannemelijk achtte.

