Voordelen van ondernemen vanuit een besloten vennootschap versus de IB-onderneming

Een IB-ondernemer kan de verschillende voordelen afwegen en besluiten om zijn onderneming in een besloten vennootschap in te brengen. Wat zijn de voordelen die het gebruik van een besloten vennootschap met zich meebrengt ten opzichte van ondernemen vanuit een IB-onderneming?

Professionele uitstraling en beperking aansprakelijkheid

Het gebruik van een besloten vennootschap kan commerciële voordelen opleveren. Sommige opdrachtgevers gunnen opdrachten alleen aan ondernemers, die vanuit een besloten vennootschap actief zijn. Een besloten vennootschap straalt meer betrouwbaarheid uit richting klanten, investeerders en leveranciers. Voor de ondernemer biedt de besloten vennootschap ook voordelen in het beperken van de privé aansprakelijkheidsrisico’s. Een IB-ondernemer is met zijn privévermogen aansprakelijk, dat geldt niet voor een ondernemer die vanuit de besloten vennootschap onderneemt. Houdt er rekening mee dat vrije beroepsbeoefenaren zich niet achter een besloten vennootschap kunnen verschuilen. Zij zijn wel persoonlijk aansprakelijk voor zover hen persoonlijk een als onrechtmatige daad te kwalificeren verwijt kan worden gemaakt.

Lagere belastingdruk

De besloten vennootschap kan een belastingvoordeel opleveren, omdat een deel van de winst tot € 200.000 in de besloten vennootschap belast is tegen 19% vennootschapsbelasting, daarboven is het tarief 25,8%. Een IB-ondernemer is over alle winst na aftrek van de MKB-winstvrijstelling progressief inkomstenbelasting verschuldigd. Voor IB-ondernemers geldt dat door de MKB-winstvrijstelling (2025: 12,7%) het effectieve toptarief 44,74% bedraagt. Als een dga zijn inkomen niet hoger vaststelt als € 76.817 is het effectieve toptarief over dat inkomen 37,48% wat lager is dan het effectieve toptarief in de IB-onderneming als de winsten na ondernemersaftrek hoger zijn dan € 76.817. Houd er rekening mee dat door de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting de daadwerkelijke belastingdruk hoger kan uitvallen dan de genoemde percentages.

Door een deel van de winst in de besloten vennootschap niet als salaris uit te keren, kan de belastingdruk over de winst worden beperkt. De winst na aftrek van de daarover verschuldigde vennootschapsbelasting kan gebruikt worden om de verdere groei van de onderneming te financieren.

Als de besloten vennootschap meer dan € 200.000 winst maakt en deze winst wil uitkeren naar privé als dividend dan is de effectieve belastingdruk 48,80%. De winst is belast tegen 25,8% vennootschapsbelasting en wat netto wordt uitgekeerd tegen 31% inkomstenbelasting. Dat is marginaal lager als het hoge box 1 tarief. Voor zover het lage 24,5% tarief in box 2 benut kan worden, zal de effectieve belastingdruk lager uitkomen als 48,8%. De minimale gecombineerde effectieve belastingdruk is 38,85%.

Beleggen overschotten

Voor zover overschotten niet meer in de onderneming nodig zijn, kunnen die belegd worden. In 2025 is de effectieve belastingdruk op beleggingen in box 3 2,12% (5,88% maal 36%). Pas vanaf een rendement van 12% of hoger wordt het financieel interessant om de overschotten als dividend uit te keren en in privé te beleggen.

De dga kan de eigenwoninglening bij de besloten vennootschap oversluiten en de lening bij de bank aflossen. De dga realiseert zo een hogere rentevergoeding op overtollige liquide middelen dan de bank geeft. De te betalen rente aan de besloten vennootschap is mogelijk lager dan die aan de bank verschuldigd was.

Toepassen werkkostenregeling

Een dga kan gebruik maken van de werkkostenregeling wat ook een voordeel oplevert door lagere belastingdruk over een deel van het inkomen. Tot een bedrag van € 2.400 mag er onbelast worden uitgekeerd zonder dat de Belastingdienst dat toetst. Het netto voordeel bedraagt ongeveer 38,85% uitgaande van het vpb tarief van 19% en het lage box 2 tarief van 24,5%.

Bedrijfsopvolging/aandelenparticipatie/investeerders

Als een ondernemer verwacht om de onderneming op niet al te lange termijn wil verkopen, kan het in de besloten vennootschap brengen van de onderneming ervoor zorgen dat de bedrijfsoverdracht op een eenvoudiger wijze kan plaatsvinden. Afrekenen over de stakingswinst bestaande uit stille reserves in het bedrijfspand en de aanwezige goodwill kan eenvoudiger worden uitgesteld.

Personeelsparticipatie of het laten toetreden van investeerders is ook eenvoudiger als de onderneming vanuit een besloten vennootschap gedreven wordt.

Innovatiebox

Als je als ondernemer bezig bent met innovatieve activiteiten kan de innovatieboxregeling mogelijk worden toegepast als de onderneming in een besloten vennootschap wordt gedreven. De winst die met de innovatieve activiteiten gerealiseerd wordt is belast tegen 9% vennootschapsbelasting. Dit belastingvoordeel heeft de IB-ondernemer niet.

Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vanaf 2027 wordt als de plannen van de overheid doorgaan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ingevoerd voor zelfstandigen. Deze verzekering zal een jaarlijkse premie hebben van € 2.640 en een dekking van € 24.000. Dga’s hebben niet de verplichting om deze arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Er zijn dus verschillende voordelen voor de ondernemer die besluit om zijn IB-onderneming in een besloten vennootschap in te brengen. Een belangrijk voordeel is de beperking van de privéaansprakelijkheid. Daarnaast kan men een aantal financiële voordelen aanwijzen zoals: lagere belastingdruk, gebruik maken van de werkkostenregeling en vanaf 2027 geen premie betalen voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

mr. Ewoud de Ruiter is belastingadviseur bij 3RRR Belastingadviseurs.

