Toename van tekortkomingen bij accountantscontroles wereldwijd

De International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ziet het aantal tekortkomingen bij accountantscontroles wereldwijd op een zorgwekkende manier toenemen. Uit het rapport 2024 Survey of Inspection Findings blijkt dat bij 34% van de gecontroleerde controles minstens één tekortkoming werd geconstateerd, een stijging ten opzichte van de 32% in 2023.

De toename betekent een ommekeer in de eerder dalende trend, aangezien het percentage tekortkomingen in 2022 nog 26% bedroeg.

IFIAR is een organisatie van 56 onafhankelijke toezichthouders, waar ook de AFM bij aangesloten is. De koepelorganisatie voert jaarlijks inspecties uit bij accountantskantoren die zijn aangesloten bij de zes grootste internationale auditnetwerken (GPPC-netwerken): de Big Four, BDO en Grant Thornton.

Tekortkomingen

Het onderzoek richtte zich op twee belangrijke onderdelen: de interne kwaliteitscontrolesystemen van accountantskantoren en de uitvoering van accountantscontroles bij ondernemingen van publiek belang (OOB’s). Uit de inspecties blijkt dat veel accountantskantoren nog steeds moeite hebben om aan de gestelde kwaliteitsnormen te voldoen. Veelvoorkomende problemen binnen de kantoren betreffen onder andere fouten in risicobeoordeling en cliëntacceptatie, onvoldoende interne controlemechanismen en tekortschietende monitoring van auditkwaliteit. Op individueel auditniveau werden de meeste tekortkomingen gevonden bij de controle van schattingen en waarderingen, de toetsing van interne controlemaatregelen, de toepassing van steekproeven en de onderbouwing van financiële rapportages.

Zorgelijk

IFIAR benadrukt dat de stijging van het aantal tekortkomingen een zorgelijke ontwikkeling is. Waar er sinds 2014 sprake was van een gestage verbetering – het percentage tekortkomingen daalde van 47% in 2014 naar 26% in 2022 – is deze positieve lijn de laatste twee jaar onderbroken. Dit wijst volgens IFIAR op een gebrek aan consistentie in de auditkwaliteit, ondanks aangescherpte regelgeving en verbeterde kwaliteitscontrolesystemen. De invoering van de International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1) aan het einde van 2022 was bedoeld om de auditkwaliteit te verhogen, maar de implementatie ervan blijkt nog niet voldoende effect te hebben.

Oproep

IFIAR roept de grote accountantsnetwerken op om gerichter te werken aan structurele verbeteringen. Volgens de organisatie is het cruciaal dat kantoren grondige analyses maken van de oorzaken van tekortkomingen en effectieve actieplannen opstellen. Ook benadrukt IFIAR het belang van strikte naleving van ethische en kwaliteitsnormen. Samen met de zes grote mondiale accountantsnetwerken is afgesproken dat het percentage tekortkomingen tegen 2027 moet zijn teruggebracht naar 24%. Dit vergt een aanzienlijke inspanning en aanpassing van auditprocessen in de komende jaren.

Het rapport is hier te vinden.