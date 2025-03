NBA en Big Four op ramkoers over examenfraude

De NBA beschouwt examenfraude als een schending van de beroepseed en de gedrags- en beroepsregels. Ze wil dat de Accountantskamer een oordeel velt over frauderende accountants. Maar de Big Four weigert hieraan mee te werken. Hoewel de spanningen oplopen, houden beide partijen zich tegenover het Financieele Dagblad op de vlakte. De NBA wil niet inhoudelijk reageren en zegt regelmatig juridisch advies in te winnen bij haar huisadvocaat. KPMG, Deloitte en EY laten weten met de beroepsorganisatie in gesprek te zijn. PwC zegt bekend te zijn met het verzoek van de NBA maar legt prioriteit bij zijn eigen onderzoek.

Een aantal grote kantoren heeft intern maatregelen getroffen. KPMG, die in 2023 als eerste bekendmaakte dat er examenfraude had plaatsgevonden, nam afscheid van het hoofd van de accountantstak, Marc Hogeboom, en president-commissaris Roger van Boxtel. Hoewel er nog onderzoeken lopen zijn ook bij PwC en Deloitte mensen weggegaan. Alle weigeren om privacxredenen namen te geven aan de NBA. Sommigen vinden dat fraudeurs al genoeg gestraft zijn of gaan worden. Een ander argument is dat de NBA de kantoren niet kan verplichten. Het zijn immers individuele accountants die lid zijn van de NBA, en niet hun werkgevers.

Zelfreinigend vermogen

De NBA vindt daarentegen dat het de samenleving moet laten zien dat de Nederlandse accountancy over een zelfreinigend vermogen beschikt. ‘Examenfraude raakt de kern van het vak’, zei NBA-voorzitter Kris Douma eerder. ‘Het is een schending van de gedragsregels en beroepseed en kan niet zonder tuchtrechtelijke opvolging.’

Bron: FD