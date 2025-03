Financial lease: kansen voor ondernemers die willen groeien

Financial lease kan voor veel ondernemers een handige manier zijn om aan een bedrijfswagen te komen. Toch zijn de voordelen niet alleen financieel. In dit artikel lees je wat financial lease is en hoe het je bedrijf kan helpen groeien.

Wil je als zelfstandige een voertuig aanschaffen, maar niet je werkkapitaal in één klap uitgeven? Dan kan financial lease zzp interessant zijn. Bij deze constructie wordt je direct economisch eigenaar van de auto. Dat betekent dat je de investering in je boekhouding kunt opnemen, wat voor de Belastingdienst relevant is. Je betaalt periodiek een vast bedrag, zodat je vooraf weet wat de kosten zijn. Op deze manier blijft er meer ruimte over voor andere uitgaven, bijvoorbeeld marketing of personeel. Voor sommige zzp’ers is dat precies wat ze nodig hebben om te groeien.

Kies een zakelijke oplossing

Een groot voordeel is dat je met een financial lease auto precies kunt kiezen wat bij je bedrijf past. Misschien heb je een compacte wagen nodig voor stadsritten of juist een ruim model om klanten te vervoeren. Bij deze vorm van lease kun je zelf bepalen welke auto je aanschaft, zolang de financier de prijs en looptijd accepteert. Je regelt de verzekering en het onderhoud meestal zelf. Zo behoud je controle over welke garage je kiest en of je een allrisk- of WA-verzekering wilt afsluiten. Het kan handig zijn om in één keer wat extra opties te financieren, zoals winterbanden of een upgrade voor de bekleding. Dat is allemaal bespreekbaar met de leasemaatschappij.

Gebruik fiscale voordelen

Veel ondernemers ontdekken dat financial lease fiscale voordelen kan bieden. Je neemt de aanschafprijs van de auto op als investering. Ook kun je afschrijven op het voertuig, wat je belastbare winst kan verlagen. Denk daarnaast aan rente die je mogelijk kunt aftrekken als bedrijfskosten. Let er wel op dat je hier goed advies over inwint, bij voorkeur bij je boekhouder of een fiscaal adviseur. Zij kunnen inschatten hoe je optimaal profiteert en welke regels er gelden voor bijtelling als je de auto ook privé gebruikt.

Kies een strategie die bij je past

Bij het afsluiten van een financial lease is het verstandig om na te denken over looptijd en maandlasten. Een kortere looptijd betekent hogere maandlasten, maar je bent eerder klaar met afbetalen. Een langere looptijd kan je maandlasten verlagen, wat de kasstroom weer ontziet. Soms kun je aan het einde van de rit kiezen om de restwaarde in één keer te betalen, of de auto in te ruilen voor een nieuw model. Het is slim om verschillende aanbieders en voorwaarden te vergelijken. Let vooral op rente en bijkomende kosten, zoals administratie of boete bij vervroegd aflossen. Door een weloverwogen keuze te maken, haal je het maximale uit financial lease en hou je ruimte om je bedrijf verder te ontwikkelen.