Nederlandse fiscalist betrokken bij grote fiscale fraudezaak VS

Remco Polderman, werkzaam bij het Amsterdamse belastingadviesbureau Prudence Tax & Consultancy, wordt genoemd als medeverdachte in een zaak tegen de steenrijke Amerikaanse zakenman Douglas Edelman en diens Franse vrouw Delphine Le Dain. Zij zouden jarenlang inkomsten hebben verzwegen voor de Amerikaanse belastingdienst.

Internationale constructie

Edelman, die fortuin maakte met miljardencontracten voor de Amerikaanse defensie in Afghanistan, zou via een complexe internationale constructie zijn bezittingen verborgen hebben. Geldstromen liepen via onder andere Panama, Nederland, de Britse Maagdeneilanden en Singapore. Polderman wordt ervan beschuldigd onjuiste fiscale informatie te hebben verstrekt en documenten te hebben vervalst om Edelmans ware eigenaarschap te verbergen.

De FIOD deed al in 2020 op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten invallen bij Prudence en enkele Nederlandse vennootschappen. Dit gebeurde in het kader van Operatie Jetsetter, een internationaal samenwerkingsverband tussen fiscale opsporingsdiensten uit de VS, het VK, Canada, Australië en Nederland.

Polderman ontkent schuld en benadrukt dat hij niet officieel is aangeklaagd. Zijn advocaat stelt dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek.

Bron: FD