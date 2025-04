Justitie gaat Rabobank vervolgen voor overtredingen Wwft

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigt aan dat het Rabobank gaat dagvaarden vanwege jarenlange overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De verdenking bestond al langer, maar partijen zijn er niet uitgekomen over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak.

Eind 2022 bleek dat justitie Rabobank op de korrel had in een onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswetgeving. In november 2021 waarschuwde DNB de bank al dat het meer moest doen. Rabobank trok toen € 249 miljoen extra uit om de organisatie Wwft-proof te maken.

Het justitiële onderzoek naar Rabobank richtte zich op de periode van oktober 2016 tot eind 2021 en bevindt zich in de afrondende fase. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) schoot de bank jarenlang tekort in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

Rabobank zegt dat het alle medewerking verleent aan het onderzoek, en met het OM heeft gesproken over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak. ‘Daaruit blijkt een dusdanig verschil van inzicht over zo’n afdoening, dat partijen er op dit moment niet zijn uitgekomen. Rabobank heeft begrepen dat het OM de zaak aan de rechter zal voorleggen.’

Het OM bevestigt dat laatste nu, en wijst er op dat het overtreden van de Wwft ‘grote maatschappelijke en economische gevolgen’ kan hebben. ‘Witwassen en financiering van terrorisme is namelijk een bedreiging voor de integriteit van het financiële stelsel en voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving.’

Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor zal komen in de rechtbank. Het OM en de verdediging zullen met de rechtbank zittingsdata gaan inplannen.