Dit is waarom jouw kantoor straks wordt overgenomen door een modernere accountant

De accountancy is in beweging. Wat jarenlang werkte – losse tools, lokale opslag, mappenstructuren – voldoet simpelweg niet meer. Ondertussen zie je andere kantoren om je heen grote stappen zetten.

Ze investeren in slimmere systemen, maken hun werkprocessen efficiënter en richten hun klantdossiers compleet digitaal in. Ze zijn klaar voor de toekomst. En misschien zijn ze ook klaar om jouw klanten over te nemen.

Moderne ervaring

Want dát is wat er nu gebeurt. Klanten verwachten snelheid, overzicht en gemak. Ze willen één aanspreekpunt dat direct antwoord heeft, altijd en overal. Geen verouderde pdf’s via e-mail of onduidelijke documentstromen. Ze willen een moderne ervaring, zoals ze die ook krijgen van banken, webshops en andere digitale dienstverleners.

Kantoren zoals Govers, Felix en Companium hebben die stap al gezet. Met hulp van Irrus hebben zij hun documentbeheer en klantprocessen ingericht in Microsoft 365. SharePoint vormt hierbij het hart van de digitale dossiervorming. Ieder dossier is gekoppeld aan de administratie, gevuld met klantdata, documenten, e-mails, notities en taken. Alles overzichtelijk op één plek. Geen dubbel werk, geen rondslingerende bestanden, geen verloren tijd.

Realistische stap

Doordat deze kantoren hun informatie op orde hebben, besparen ze niet alleen tijd – ze creëren ook ruimte. Ruimte om klanten beter te adviseren, sneller te schakelen, processen te automatiseren en zelfs AI-oplossingen als Microsoft Copilot te benutten. Dát is het verschil tussen bijblijven en achterlopen.

En het mooiste? Je hoeft geen SharePoint-specialist te zijn. Irrus levert tachtig procent als standaardoplossing op basis van best practices binnen de accountancy. De overige twintig procent wordt afgestemd op de specifieke werkwijze van jouw kantoor. Denk aan koppelingen met je administratiepakket, vaste workflows en de inrichting van Microsoft Teams per klant of project.

Het is dus geen grote, ongrijpbare verandering. Het is een realistische stap die jouw kantoor naar een hoger niveau tilt. Zodat je niet alleen blijft bestaan, maar ook sterker uit deze digitale transitie komt.

Dus: wil jij straks nog een relevante speler zijn? Of laat je de markt over aan kantoren die het slimmer doen?

Doe mee aan het webinar van Irrus en ontdek wat moderne kantoren wél doen.

Of plan direct een demo via www.irrus.nl en zie zelf hoe jij binnen enkele weken toekomstproof kunt zijn.