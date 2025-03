Gaan ook klanten buiten de boot vallen door gebrek aan accountants?

Duidelijk is dat er de komende jaren een structureel tekort aan accountants zal blijven, al groeit het aantal studenten naar verwachting. Dit studiejaar zijn volgens CEA- en NBA-cijfers in het hoger onderwijs waarschijnlijk zo’n 200 studenten meer aan een post-master- of post-bachelor-opleiding begonnen dan een jaar eerder. Maar CEA-secretaris Coen Bongers denkt dat het studentenaantal in de jaren 2026, 2027 en 2028 weer afvlakt, in lijn met de algemene trend. Er is ook minder instroom aan het begin van de theorieopleiding.

Dalende kwaliteit

Bovendien is een groeiende groep volgens Bongers langer bezig met de praktijkopleiding na de opleiding aan de universiteit of hogeschool, of rondt die niet af. “Dat komt omdat ze daaraan beginnen tijdens het spitsuur van hun leven. Trouwen en kinderen krijgen zijn time killers, waardoor de studie weleens achteraan komt te staan.” Daar komt de vergrijzing bij; elk jaar groeit het aantal stoppende accountants en ruim een kwart van de NBA-leden is tussen de 51 en 60.

Verder is er een hoge werkdruk door de krapte en dat leidt ertoe dat de focus in de laatste fase van de studie meer op het werk binnen het kantoor ligt dan op de opleiding. Hoogleraar Marlies de Vries, ziet ook een dalende kwaliteit bij studenten, met lagere slagingspercentages. “Je merkt dat studenten meer moeite hebben met de opleiding.”

Cherrypicking

Door deze factoren zouden accountantskantoren steeds meer aan cherrypicking gaan doen: kiezen voor de meest winstgevende relaties en afscheid nemen van andere klanten. Het dagblad noemt ziekenhuizen, woningcorporaties, kleinere bedrijven en gemeenten als organisaties die mogelijk in de toekomst niet meer aan een accountant kunnen komen. Dat vindt De Vries een zorgelijk vooruitzicht. “Rentabiliteit is geen gezonde reden om een klant te weigeren.”

Bron: FD