Met deze fiscale maatregelen wil Financiën de transitie naar elektrisch rijden versnellen

Het kabinet neemt in het Belastingplan 2026 maatregelen op om de overstap op elektrisch rijden te stimuleren. Staatssecretaris Van Oostenbruggen belicht ze in een brief aan het parlement.

Om de overgang naar elektrische auto’s te versnellen, neemt het kabinet drie fiscale maatregelen. Ten eerste wordt per 2027 een zogeheten normering toegepast voor de zakelijke leasemarkt. Het doel is dat vanaf dan alle auto’s die door een werkgever ook voor privégebruik ter beschikking worden gesteld aan de werknemer, volledig emissievrij zijn. De normering wordt vormgegeven via een pseudo-eindheffing in de loonbelasting, met een belastingtarief van 52% over de grondslag voor de bijtelling privégebruik van de auto. “Een werkgever behoudt keuzevrijheid, maar bij het ter beschikking stellen van een fossiele auto volgen wel financiële consequenties.”

Zzp’er buiten scope

De pseudo-eindheffing moet per loontijdvak worden betaald door de werkgever als die vanaf 2027 een fossiele (niet volledig emissievrije) personen- of bestelauto ter beschikking stelt aan de werknemer. De

belastingplicht ligt bij de werkgever voor de loonbelasting. “Een zzp’er met een eenmanszaak valt hierdoor buiten de scope van de eindheffing. Veel bestelauto’s vallen nu al niet onder de bijtelling en zullen dus ook niet onder de pseudo-eindheffing gaan vallen.” Om uitwijkeffecten te voorkomen wordt in de uitwerking van de pseudo-eindheffing ook bezien of aanpassing van de youngtimerregeling nodig is.

Tariefkorting

Ten tweede gaat de tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting voor elektrische personenauto’s van 25% naar 30% in de periode 2026 – 2028. In 2029 blijft de tariefkorting 25%. “Door deze aanpassing worden grotere fossiele en elektrische personenauto’s (voertuigcategorie D en E) komende jaren gelijk belast. Voor kleinere en middelgrote voertuigen (voertuigcategorie A t/m C) worden de verschillen verkleind.” De budgettaire derving zal worden gedekt uit het Klimaatfonds. De hogere tariefkorting werkt ook door in de provinciale opcenten. De provincies zullen daarvoor worden gecompenseerd via het Provinciefonds.

Vaste voet bpm ook voor bijzondere auto’s

Ten derde wordt de vaste voet voor de bpm van € 667, nu van toepassing op elektrische personenauto’s, ook voor emissievrije bijzondere personenauto’s, zoals kampeerauto’s of rolstoelvervoer, ingevoerd. Voor emissievrije motorfietsen komt een aparte vaste voet van € 200. “Met deze vereenvoudiging van de bpm wordt de komende 5 jaar een impuls gegeven aan deze kleine, moeilijker te verduurzamen, groep voertuigen.”

Idee: tenaamstellingsbelasting

Daarnaast gaat het kabinet met de branche en andere overheden praten over de hervorming van de autobelastingen. “Daarbij wordt onder meer gekeken naar een structurele oplossing voor de gewichtscorrectie in de mrb van elektrische auto’s. Ik heb hierbij als denkrichting om de grondslag van de mrb te wijzigen van gewicht naar voertuigoppervlak. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om elektrische auto’s op termijn een evenredige bijdrage kunnen leveren aan het op orde houden van de overheidsfinanciën. Hiervoor denk ik onder andere aan het introduceren van een tenaamstellingsbelasting om op termijn de aanschaf van nieuwe en gebruikte elektrische auto’s te belasten, waarbij het tarief gedifferentieerd kan worden naar voertuigoppervlak en/of leeftijd.” Van Oostenbruggen denkt nog voor de zomer meer te kunnen melden.

Andere fiscale maatregelen: wetgeving erfbelasting

Hij meldt in zijn brief onder meer ook de aanpak van ‘opmerkelijke belastingconstructies’. Naast de al eerder gemelde onbelaste toegang tot lijfrentekapitaal wordt ook ook het niet belasten vanvruchtensappen met ‘een vleugje zuivel’ aangepakt.

Verder gaat Financiën met een wetswijziging het ontlopen van erfbelasting indammen, met name door in huwelijkse voorwaarden de gerechtigdheid tot de huwelijksgoederengemeenschap aan te passen. Daardoor daalt de verwachte nalatenschap van de echtgenoot die vermoedelijk als eerste overlijdt. “Dit kan tot een forse besparing van erfbelasting leiden, terwijl er evenmin schenkbelasting verschuldigd is. Dergelijke constructies zijn lastig te bestrijden door de Belastingdienst.” In het Belastingplan 2026 wordt opgenomen dat, wanneer sprake is van een gemeenschap van goederen waartoe beide echtgenoten voor ongelijke breukdelen zijn gerechtigd of een ‘ongelijk verrekenbeding’, schenk- of erfbelasting wordt geheven voor zover een belastingplichtige meer dan 50% verkrijgt bij ontbinding van die gemeenschap of op grond van het verrekenbeding.