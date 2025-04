PwC: ‘Medewerkers op afstand tijdelijk fenomeen in accountancy’

Steeds meer accountantskantoren schakelen teams in die werken vanuit een ander land, signaleert ook het FD. Maar volgens PwC is dat door AI over een paar jaar verleden tijd.

De afgelopen jaren berichtte Accountancy Vanmorgen al over off- en nearshoring. Zo zijn partijen als Becky en The Finance Generation gestart met diensten vanuit Servië onder de noemer nearshoring. Iets verder van huis, vanuit Zuid-Afrika, opereert Kula Remote en in maart ging Gapstars for Finance van start met offshoringdiensten vanuit Portugal en Sri Lanka.

Het FD zag de trend ook en merkt op dat de big four al langer collega’s werven in het buitenland: PwC Nederland heeft inmiddels 300 accountants werken in India, Pakistan, Cyprus, Zuid-Afrika en Centraal- en Oost-Europa. Deloitte heeft een team in India zitten. “Ook breiden we onze teams uit met expertise uit Zuid-Afrika door professionals tijdelijk naar Nederland te brengen om onze teams te versterken.”

Minder snel salarisverhoging

Door de aanhoudende personeelstekorten werken ook kleinere kantoren nu met zulke constructies. Brian de Wit, partner van DHV Accountancy, heeft bijvoorbeeld Gapstars ingeschakeld. “Wij hebben sinds eind maart een werknemer uit Sri Lanka in dienst. Als het ons met deze ene medeweker bevalt, willen we ons team in Sri Lanka uitbreiden.” Share Impact Accountants heeft sinds kort een Namibiër en twee Zuid-Afrikanen in dienst. “Nederland is populair bij hoogopgeleide Zuid-Afrikanen”, zegt oprichter Hugo Hollander.

Een uitkomst, want medewerkers uit een land met lage lonen vragen minder snel om salarisverhoging en de veeleisende Nederlandse collega’s kunnen eerder aan de uitdagende klussen beginnen. Keerzijde is dat de focus op efficiency en lage kosten de kwaliteit onder druk zetten, signaleerde hoogleraar Marcel Pheijffer eerder. Daarnaast moeten duidelijke deadlines worden gesteld, want niet overal worden taken direct opgepakt.

PwC denkt dat kunstmatige intelligentie op de middellange termijn het fenomeen offshoring overbodig gaat maken: “Ik denk dat je over een paar jaar het aantal buitenlandse werknemers op afstand zult zien krimpen”, zegt bestuurslid Jesse IJspeert.

Bron: FD