Verzelfstandigde coöperatie neemt oamkb over van private equityfonds CNBB

Oamkb werd in 2010 opgericht door Pascale Petiet, en groeide daarna snel door. In 2023 verscheen PE-partij CNBB ten tonele, door een meerderheidsbelang te nemen in de franchiseketen van administratie- en belastingadvieskantoren. CNBB is het investeringsvehikel van Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens, (mede)oprichters van Exact en Yuki. Vorig jaar vertrok Petiet nogal plotseling als CEO, en nu is er dus opnieuw een verrassende wending.

“Deze verzelfstandiging is een belangrijke stap in onze strategie,” zegt Albert Kluyver, voorzitter van de Coöperatie. Wij willen verder groeien en zelfstandige kantoren laten ervaren hoe krachtig samenwerking kan zijn. Onze coöperatie biedt een sterk netwerk, innovatieve technologieën en een collectieve aanpak waarmee onze leden zich in de markt kunnen onderscheiden. Kantoren die willen excelleren nodigen wij van harte uit om zich bij de Coöperatie oamkb aan te sluiten en te bouwen aan een gezamenlijke toekomst.”

Bij de entree van de private equity-partij waren er onder de vlag van Oamkb ongeveer 120 administrateurs, belastingadviseurs, accountants, bedrijfsadviseurs en bedrijfscoaches actief. De geconsolideerde omzet bedroeg volgens het bedrijf in 2022 ongeveer elf miljoen euro. Een jaar later stond op de website vermeld dat er meer dan 200 specialisten aan Oamkb waren verbonden.

Ambitie: 150 kantoren binnen vijf jaar

De voormalige franchisenemers zijn voortaan gezamenlijk eigenaar van het netwerk, dat nu opereert onder de naam oamkb Coöperatie U.A.. Daarmee kiezen de aangesloten kantoren nadrukkelijk voor meer zeggenschap, samenwerking én behoud van zelfstandigheid. Op dit moment zijn 44 leden aangesloten bij de coöperatie, waaronder 10 accountantskantoren. Met vijf nieuwe kantoren worden gesprekken gevoerd. De ambitie is om binnen twee jaar te groeien naar 80 kantoren, en binnen vijf jaar naar 150.

De coöperatie biedt haar leden gezamenlijke ondersteuning op het gebied van inkoop, ICT, marketing, kwaliteit en permanente educatie, zonder daarbij de vrijheid van het individuele kantoor aan te tasten. Volgens het bestuur speelt de nieuwe structuur in op een duidelijke behoefte in de sector: schaalvoordelen realiseren zonder op te gaan in een grote keten.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit drie ervaren accountants: Johannes Heideveld (Chief Quality Officer), Cor Stapel (Chief Technology Officer) en Ronald van IJsselmuide (Chief Financial Officer). De dagelijkse leiding is in handen van CEO Albert Kluijver, samen met Ton Peters als Chief Marketing Officer.

Alternatief voor ketenvorming en private equity

De coöperatieve aanpak sluit volgens de initiatiefnemers van de coöperatie aan bij een groeiende beweging binnen de accountancysector. ‘Terwijl veel kleine en middelgrote kantoren worden overgenomen door ketens of private equity-partijen, groeit tegelijkertijd de behoefte aan samenwerkingsvormen waarbij de autonomie behouden blijft. Voor veel accountants is het essentieel om dichtbij hun klanten en medewerkers te blijven, en tegelijkertijd niet alleen te staan voor de uitdagingen van deze tijd’, stelt het bestuur. ‘Onze coöperatieve structuur biedt daarvoor een toekomstbestendig en krachtig model.’

Hoewel de kantoren van CNBB vanaf 1 mei onder een andere naam verdergaan, blijft de samenwerking met oamkb Coöperatie op de achtergrond nauw. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van opleidingen, inkoop en kwaliteitsbewaking. CNBB blijft bovendien ten minste twee jaar financieel betrokken.