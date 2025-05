Twee aanhoudingen wegens TVL-fraude

Hun woningen zijn afgelopen week doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na aangifte door een curator.

Dertien valse aanvragen

In de periode november 2020 tot en met begin mei 2022 hebben de verdachte man en vrouw vermoedelijk namens twee zorginstellingen in totaal dertien valse cobonus- en TVL-aanvragen ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de RVO. Om deze aanvragen te onderbouwen zijn vermoedelijk valse bescheiden aangeleverd.

De TVL was bedoeld als tegemoetkoming voor ondernemers die als gevolg van de door de overheid ingestelde coronamaatregelen moeite hadden met het betalen van hun vaste lasten. De cobonus was een zorgbonus voor zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hadden ondervonden.

Met enige regelmaat komt de Fiod in actie om TVL-fraudeurs in de kraag te vatten. Maart vorig jaar werden in verschillende plaatsen nog 19 mensen aangehouden voor een bedrag van € 1,25 miljoen aan frauduleuze aanvragen.