Fraude bij BumaStemra, accountant Forvis Mazars trekt goedkeurende verklaring in

Dat meldt de organisatie in een verklaring op de eigen site. De geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) van BumaStemra, die op woensdag 14 mei zou plaatsvinden in TivoliVredenburg, is daardoor op het laatste moment afgelast. In de verklaring wordt Forvis Mazars niet genoemd, maar uit de jaarstukken 2023 blijkt dat het accountantskantoor eerder door de Raad van Toezicht is herbenoemd als controlerend accountant.

Frauduleuze accounts

BumaStemra meldt dat het ‘een beperkt aantal gevallen van externe fraude heeft vastgesteld. Eind april is bij een interne controle aan het licht gekomen dat er valse papieren zijn gebruikt om lid te worden van BumaStemra en vergoedingen voor het gebruik van muziek te kunnen ontvangen. Er is gebruik gemaakt van onder meer niet-Nederlandse vervalste identiteitsbewijzen.’

‘Om de fraude een halt toe te roepen is onmiddellijk een intern onderzoek ingesteld en zijn alle accounts waar onregelmatigheden zijn aangetroffen direct geblokkeerd’, gaat de verklaring verder. ‘Uit een eerste onderzoek blijkt dat het gaat om vermeende frauduleuze accounts van rechthebbenden en om 890 aangemelde muziekwerken. Het onderzoek naar de fraudegevallen is nog niet voltooid. BumaStemra heeft in de periode 2024 en 2025 voor deze muziekwerken naar het zich nu laat aanzien in totaal 107.000 euro uitgekeerd aan de nu geblokkeerde accounts. BumaStemra stelt alles in het werk om ten onrechte uitgekeerde gelden terug te krijgen en zal eventueel gedupeerde rechthebbenden compenseren. BumaStemra zal aangifte doen en ook een extern onderzoek laten doen.’

Accountant

De accountant heeft daarop de eerder afgegeven goedkeurende verklaring ingetrokken, meldt BumaStemra: ‘Vandaag heeft de accountant van BumaStemra laten weten met deze kennis de eind april gegeven controleverklaring bij de jaarstukken van onwaarde te verklaren, in afwachting van een aantal nadere controles en onderzoeken. Dat betekent dat de controleverklaring op dit moment niet mag worden gebruikt. Dat maakt het laten doorgaan van de Algemene Ledenvergadering over onder meer deze jaarstukken op dit moment niet zinvol. BumaStemra zal zo snel mogelijk een nieuwe datum voor een Algemene Ledenvergadering vaststellen.’