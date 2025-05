Meer instroom dan uitstroom bij Auditdienst Rijk in 2024

Uit het jaarverslag 2024 van de Auditdienst Rijk (ADR) blijkt dat er voor het eerst in jaren meer medewerkers zijn ingestroomd (80) dan uitgestroomd (62). Volgens het verslag is dit onder meer het resultaat van een aangescherpt personeelsbeleid en een intensievere wervingsaanpak.

Een belangrijke ontwikkeling in 2024 was een actualisatie van het Strategisch Personeelsplan (SPP) uit 2021. Deze vernieuwing richt zich op de ‘auditor van de toekomst’ en onderzoekt welke kennis en competenties de ADR over vijf jaar nodig heeft. Om daarop in te spelen, worden leerlijnen ontwikkeld voor auditors in alle functies en disciplines.

Medewerkerstevredenheid

Het medewerkersonderzoek van november 2023, dat in het jaarverslag 2024 wordt besproken, laat een positievere uitkomst zien dan twee jaar eerder. Tegelijkertijd blijven werkdruk en herstelbehoefte aandachtspunten. De Auditdienst heeft ingezet op het binden van medewerkers, onder andere via ontwikkelgesprekken en een verbeterde rol voor mentoren.

In 2024 werden 90 medewerkers bevorderd, ontvingen 67 medewerkers een gratificatie en kregen 62 een kleinere beloning. Daarnaast kregen leidinggevenden budget om sociale activiteiten te organiseren. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het bredere beleid gericht op behoud en ontwikkeling van personeel.

Werving en diversiteit

Het jaarverslag 2024 meldt dat de Auditdienst haar wervingsstrategie heeft aangescherpt. Een Taskforce werving richt zich op gerichte arbeidsmarktcommunicatie, onder meer via social media, samenwerking met onderwijsinstellingen en collega’s als ambassadeurs. Extra inzet op recruitment heeft ertoe bijgedragen dat de instroom hoger uitviel dan de uitstroom. Ook het programma voor statushouders, gestart in 2022, is voortgezet. Van zowel de eerste als de tweede groep deelnemers hebben alle tien deelnemers een vast contract aangeboden gekregen.

Ziekteverzuim en welzijn

Het ziekteverzuim binnen ADR blijft, volgens het jaarverslag, hoger dan gewenst. Eerdere maatregelen hebben nog niet geleid tot de beoogde daling. In 2024 is daarom opnieuw ingezet op preventie, in samenwerking met de bedrijfsarts en maatschappelijk werk. Er wordt nu onderzocht welke individuele maatregelen effectief kunnen zijn. In het kader van sociale veiligheid zijn in 2024 drie interne vertrouwenspersonen opgeleid en beschikbaar gesteld voor medewerkers.

Lees hier het jaarverslag van de ADR.