Coöperatie oamkb groeit na recent aangekondigde verzelfstandiging

Daarmee komt het totaal aantal leden uit op 50 zelfstandige administratie- en advieskantoren verspreid over het land. De nieuwe leden zijn:

Erik Scholten – Salarisadministratie / Payrolling

Dennis Otten – Administratiekantoor

Erik Jan Pels – Business Consultant

Martin Herskamp – Administratiekantoor

Thomas de Jong – Administratiekantoor

Matteun Aarsen – Administratiekantoor

Volgens het bestuur worden er momenteel gesprekken gevoerd met nog eens tien geïnteresseerde kantoren.

Alternatief voor private equity

Oamkb werd in 2010 opgericht door Pascale Petiet, en groeide daarna snel door. In 2023 verscheen PE-partij CNBB ten tonele, door een meerderheidsbelang te nemen in de franchiseketen van administratie- en belastingadvieskantoren. CNBB is het investeringsvehikel van Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens, (mede)oprichters van Exact en Yuki. Vorig jaar vertrok Petiet nogal plotseling als CEO. En kortgeleden was er opnieuw een verrassende wending, toen 44 voormalige franchisenemers de oprichting van een gezamenlijk netwerk aankondigden, dat nu opereert onder de naam Coöperatie oamkb U.A. CNBB houdt de komende twee jaar nog een financieel belang en blijft met een aantal eigen vestigingen onder de naam Yoda doorgaan.

De nieuwe coöperatie presenteert zich als een alternatief voor private equity: ‘In een tijd waarin private equity fondsen steeds actiever worden in de overname van administratie- en accountantskantoren, kiezen steeds meer zelfstandige kantoren voor een ander pad: versterking van hun autonomie via coöperatieve samenwerking. De oamkb Coöperatie biedt deze kantoren ondersteuning op het gebied van marketing, IT-beheer, kwaliteitsborging en opleiding, zonder hun zelfstandigheid te verliezen. Onze leden willen meer tijd voor hun klanten, toegang tot een breed netwerk en aanvullende disciplines om ondernemers beter te ondersteunen’, meldt het bestuur. ‘Samen zijn we sterker – maar iedereen blijft baas in eigen huis.’

Tijdens de ALV deze week werd ook unaniem ingestemd met het jaarplan en de begroting van de nieuwe coöperatie. Daarnaast werd het jaarprogramma opleidingen gepresenteerd, dat inzet op ontwikkeling en kennisdeling binnen het netwerk.