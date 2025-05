Werkdruk in de accountancy: hoe blijf jij mentaal fit?

Hoe blijf je daarin mentaal fit? Zeker als deadlines zich opstapelen en de dagen soms langer lijken dan gepland? Uit onderzoek blijkt dat veel professionals in de financiële sector regelmatig druk en stress ervaren — zeker jonge werkers. Gelukkig groeit ook het besef dat duurzame inzetbaarheid meer vraagt dan alleen hard werken.

In dit artikel ontdek je hoe je goed voor jezelf blijft zorgen, zonder in te leveren op kwaliteit of ambitie.

Wat kun je zelf doen?

Je hebt niet altijd volledige controle over je workload of de verdeling van de taken binnen het bedrijf, maar vaak wél invloed op hoe je die ervaart en organiseert. Door bewuste keuzes te maken in je werkgewoontes en prioriteiten, maak je een verschil in hoe belastend je werk aanvoelt.

Ga niet multitasken

Doe dit niet om meer taken op te pakken of zaken sneller gedaan te krijgen, want het werkt averechts. Onderzoek van de Universiteit van Londen laat zien dat je IQ met 10 punten daalt wanneer je multitaskt. En volgens Harvard Business Review daalt je productiviteit met 40% wanneer je brein voortdurend schakelt tussen taken. Zelfs een snel mailtje tussendoor kan je uit je concentratie halen. Het kost gemiddeld 15 tot 25 minuten om weer echt gefocust te raken. Verloren tijd en energie! Richt je daarom op één taak tegelijk en rond die eerst af voordat je iets nieuws oppakt.

Herken je eigen signalen en handel ernaar

De meeste mensen weten wel dat grenzen belangrijk zijn. Maar herkennen wanneer het te veel wordt en daar écht iets mee doen, is lastiger. Merk je dat je structureel moe bent, gejaagd werkt of steeds minder plezier hebt in je werk? Zie dat als waardevolle feedback van je lijf en hoofd – een signaal dat het tijd is om bij te sturen. Je kunt het gesprek aangaan met je collega’s of (HR-)manager, goed nadenken waar de oorzaak ligt en vervolgens kleine maar concrete aanpassingen doen om de balans te herstellen.

Bewaak je prioriteiten

Je kunt niet altijd alles doen, dus ga secuur om met je tijd. Dat betekent duidelijke prioriteiten stellen, focussen op de zaken die er écht toe doen en vaker ‘nee’ zeggen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als je geen ruimte hebt om nieuwe projecten op te pakken of als een meeting voor jou geen toegevoegde waarde heeft, geef dit dan aan. En kijk ook kritisch naar je agenda en je werkzaamheden. Wat kun je het beste schrappen? Wat levert te weinig op? Wat is daadwerkelijk effectief?

Zorg goed voor jezelf

Houd je energieboosters op peil. De belangrijkste zijn voor de meeste mensen: slaap, gezonde voeding, voldoende water drinken, beweging en natuurlijk licht. Maak daarom bewuste keuzes. Neem bijvoorbeeld korte pauzes en ga dan even naar buiten, sport regelmatig voor, tijdens of na werktijd en kies zo vaak mogelijk voor voedzaam eten. En goede koffie kan ook een kick geven. Onderzoeken tonen aan dat een kopje koffie op zijn tijd niet alleen een oppepper is, maar ook andere gezondheidsvoordelen heeft. Het verlaagt bijvoorbeeld het risico op bepaalde ziekten, zoals Parkinson en diabetes type 2.

Misschien is het tijd voor iets anders

Merk je dat je werk je eigenlijk geen energie meer geeft? Heb je er weinig plezier in, voel je je niet meer verbonden met je team of herken je jezelf niet meer in de cultuur en kernwaarden van je organisatie? Soms liggen de oorzaken van onvrede dieper dan alleen werkdruk of strakke deadlines. Het kan ook zijn dat de functie en/of het bedrijf simpelweg niet meer goed bij je passen. Zeker als je jezelf er keer op keer toe moet zetten om te beginnen aan je werkdag.

Toch hoeft werk niet iets te zijn dat alleen maar ‘moet’ en waar je tegenop ziet. Werk kan ook betekenen: plezier hebben, jezelf ontwikkelen en voldoening halen uit wat je doet. Hoe jij je voelt op je werk heeft vaak ook invloed op hoe je je daarbuiten voelt.

