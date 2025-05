‘Private investeerders zetten digitalisering bij accountantskantoren in beweging’

De recente overname van Grant Thornton door de Amerikaanse investeerder New Mountain Capital past in een bredere trend, constateert ING-sectorbankier Sjuk Akkerman. Hij ziet zowel voor- als nadelen aan de opmars van private investeringen in de Nederlandse accountancysector.

Digitalisering als groeiversneller

Investeerders richten zich vooral op schaalvergroting. De verwachting is dat de consolidatie in de accountancy de komende tijd zal doorgaan. Akkerman: “Gezien de structureel krappe arbeidsmarkt, strengere regelgeving en snelle technologische ontwikkelingen doen accountantskantoren er goed aan flink te investeren in (verdere) digitalisering. Niet alleen om efficiënter te werken, maar ook voor een verbreding en verdieping van het dienstenaanbod. Kapitaal van private equity-partijen is hierbij meer dan welkom. Hun kapitaal kan de accountancybranche helpen de hoognodige stap vooruit te zetten op het gebied van digitalisering.”

‘Kwaliteit dienstverlening onder druk’

Maar private equity heeft ook nadelen, stelt de sectorbankier. “Zo staan private investeerders, uitzonderingen daargelaten, doorgaans bekend om hun kortetermijnvisie. De strategie is om niet alleen te groeien door overnames, maar ook flink te besparen op de kosten. Zo kan het bedrijf na ongeveer vijf tot zeven jaar met winst worden doorverkocht. Wel is het goed om te beseffen dat er veel verschillende soorten private investeerders zijn met uiteenlopende doelstellingen en beleggingshorizon. Dit loopt uiteen van buitenlandse investeerders tot family offices van eigen bodem.”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde eerder al dat de focus op omzet- en winstgroei ten koste kan gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Akkerman: “Verder moet de arbeidsproductiviteit omhoog om kosten te besparen. Maar aangezien medewerkers het grootste kapitaal binnen een accountantsorganisatie zijn, ligt er een risico dat medewerkers vertrekken als het ze niet bevalt, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt.”