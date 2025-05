Nederland passeert grens van 1 miljoen stekkerauto’s, particulieren nu in de meerderheid

Op 1 april 2025 stonden er in totaal 1.004.000 stekkerauto’s geregistreerd, verdeeld over 594.000 volledig elektrische auto’s en 410.000 plug-in hybrides. Dat is een toename van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Wat opvalt is dat sinds begin dit jaar particuliere eigenaren voor het eerst in de meerderheid zijn. Van alle stekkerauto’s zijn er 503.000 in particulier bezit en 442.000 zakelijk. Toch blijft de stekkerauto onder zakelijke rijders populair: bijna vier op de tien zakelijke auto’s is een stekkerauto, tegenover zes procent bij particulieren.

Het totale wagenpark bestond begin april uit 9,3 miljoen personenauto’s. Benzine blijft veruit de meest voorkomende brandstof: 75 procent van de auto’s rijdt hierop, hoewel het aantal benzineauto’s licht daalde met 1,3 procent. Het aantal dieselauto’s blijft in snel tempo afnemen, met een daling van 12,3 procent in 2024.

Kilometers op stroom

In 2024 legden stekkerauto’s samen ruim 17,7 miljard kilometer af, waarvan 10 miljard kilometer door zakelijke rijders. Het aandeel van stekkerauto’s in het totaal aantal gereden kilometers kwam daarmee op bijna 15 procent, een forse stijging ten opzichte van 3 procent vijf jaar geleden.

Binnen particuliere huishoudens blijkt dat 46 procent slechts één stekkerauto bezit, terwijl 4 procent meerdere stekkerauto’s heeft zonder enige brandstofauto. De helft van de huishoudens combineert elektrisch rijden nog met minimaal één auto op brandstof – meestal benzine.