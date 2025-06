Roep om strengere aanpak vastgoed- en hypotheekfraude

Hypotheekverstrekkers kunnen op dit moment inkomensgegevens niet onafhankelijk verifiëren, waardoor er een prikkel blijft om een hoger inkomen op te geven. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie waarbij huizenprijzen worden opgedreven, en bovendien kan crimineel geld zo eenvoudig worden witgewassen door een woning aan te kopen of te verbouwen en te verkopen met een waardevermeerdering.

Daarop wijzen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en de politie. De organisaties hebben onlangs een gezamenlijke oproep gedaan aan de overheid tot actie tegen vastgoed- en hypotheekfraude. Volgens de organisaties is de maatschappelijke schade van zulke fraude enorm en is het hoog tijd voor betere wettelijke én praktische instrumenten om financieel-economische criminaliteit te bestrijden.

Een van de grootste problemen is dat inkomensgegevens bij hypotheekaanvragen niet onafhankelijk geverifieerd kunnen worden. Dit opent de deur voor het opgeven van vervalste of overdreven inkomens, wat leidt tot oneerlijke concurrentie en prijsopdrijving op de toch al krappe woningmarkt. Daarnaast biedt het criminelen een makkelijke manier om zwart geld wit te wassen via vastgoedtransacties. Dit gaat ten koste van belastingopbrengsten en raakt de samenleving als geheel.

De betrokken partijen pleiten voor een integrale samenwerking waarbij informatie tussen banken, politie en andere instanties kan worden gedeeld. Zo zouden hypotheekverstrekkers bijvoorbeeld rechtstreeks inkomensgegevens bij de Belastingdienst moeten kunnen verifiëren. Ook moet de politie informatie kunnen terugkoppelen naar hypotheekverstrekkers bij vermoedens van fraude, zodat verdere schade wordt voorkomen.

Een versterking van de poortwachtersrol van notarissen vormt een tweede pijler in het voorstel. Daarvoor zijn drie maatregelen nodig: de snelle invoering van het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR), de mogelijkheid voor notarissen om elkaar te waarschuwen bij fraude (door aanpassing van de geheimhoudingsplicht) en het wettelijk vastleggen dat notarissen de koopovereenkomst opstellen bij vastgoedtransacties.

Met deze voorstellen willen de partijen fraude ‘aan de voorkant’ tegengaan en zo het financiële stelsel en de woningmarkt beter beschermen. Lees er hier meer over.