Stevige omzetgroei Baker Tilly in 2024

Alle servicelijnen droegen bij aan de omzetgroei. Om de groeiambitie te realiseren, is Baker Tilly Nederland recent een strategische samenwerking aangegaan met investeerder Inflexion, dat een minderheidsbelang heeft genomen van 48%. Deze transactie is onlangs afgerond.

Omzetgroei

CEO Ronald Hoeksel is zeer tevreden over de omzetgroei. ”Nadat we in eerdere jaren steeds een autonome groei kenden van meer dan 10% per jaar, kwam de omzet in het afgelopen jaar uit op een niet eerder bereikt niveau. We plukken hiermee de vruchten van onze doorlopende investeringen in de kwaliteit van onze dienstverlening, leiderschap, cultuurverandering en talentmanagement. Daar mogen we trots op zijn. Inmiddels hebben we meer dan duizend betrokken medewerkers, voor wie ik graag mijn waardering uitspreek. Ik wil ook onze klanten bedanken voor hun vertrouwen.”

Inflexion

Volgens Hoeksel is Baker Tilly met de komst van Inflexion als minderheidsaandeelhouder een nieuwe fase ingegaan: “Wij kunnen nu de groeiversnelling realiseren, die nodig is voor een stabiele top-10 positie in de markt. Dit is essentieel om relevant te blijven voor klanten en medewerkers. Inflexion ondersteunt onze groei en ontwikkeling niet alleen met kapitaal, maar ook met expertise en strategische ondersteuning. Zo kunnen wij meer investeringen doen en verder groeien, zowel autonoom als via acquisities. Tegelijkertijd behouden we waar we trots op zijn en waar klanten ons om waarderen: onze kwaliteit, onze identiteit, ons merk en onze getalenteerde en bevlogen mensen.”

Vooruitzichten

De omgeving waarin Baker Tilly, de klanten en andere stakeholders opereren blijft sterk in beweging. Ronald Hoeksel: “De consolidatie in onze sector en de krappe arbeidsmarkt houden voorlopig aan. Andere impactvolle ontwikkelingen zijn de technologische vooruitgang op het gebied van AI en datamanagement en de geopolitieke onzekerheid. Met de ondersteuning van Inflexion blijven we – met oog voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid – investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening, in onze mensen en in innovatie. Denk hierbij aan investeringen in datakwaliteit, de toepassing van (generatieve) AI en opleidingen.

Raad van Bestuur

Carin Welters is per 24 maart 2025 toegetreden tot de Raad van Bestuur. Welters is verantwoordelijk voor de servicelijn Advisory en daarnaast voor Human Resources en Marketing & Communicatie. Zij is vanaf 2001 werkzaam bij Baker Tilly en sinds 2016 Partner Employment Advisory. De Raad van Bestuur van Baker Tilly bestaat per 24 maart 2025 uit Ronald Hoeksel (CEO), Erik Moens en Carin Welters.

Het volledige jaarverslag is hier te lezen.