Hoe speel je in op de kritische klant van 2025?

De klant van 2025 weet wat hij wil. Hij is gewend aan directe toegang tot informatie, duidelijke communicatie en een persoonlijke aanpak. En hoewel die verwachtingen steeds hoger liggen, is het goede nieuws: je hoeft niet méér te doen – je moet het slimmer organiseren.

Veel kantoren hebben hun software prima op orde. Ze gebruiken Microsoft 365, hebben een goed boekhoudpakket, een CRM-systeem en digitale rapportages. En toch voelt het alsof je achter de feiten aanloopt. Waarom? Omdat al die losse tools nog geen samenhang bieden. En juist daar zit het verschil tussen ‘een goed kantoor’ en een modern, toekomstbestendig kantoor.

Kantoren zoals Felix, Companium en Ambitie Accountants hebben die stap al gezet. Zij combineren hun bestaande software met een slimme inrichting van Microsoft SharePoint als Document Management Systeem (DMS). Daarbij wordt elk klantdossier automatisch opgebouwd vanuit de administratie, gevuld met relevante documenten, e-mails, notities en taken – allemaal centraal opgeslagen en gekoppeld aan Teams.

Wat levert dat op in relatie tot je klant?

Je kunt sneller schakelen: alle informatie staat direct op de juiste plek.

Je werkt eenduidig en gestructureerd: geen verwarring, geen zoektochten.

Je team is beter geïnformeerd: iedereen weet wat er speelt.

Je klant voelt dat: directe antwoorden, overzichtelijke communicatie en een moderne samenwerking.



Daarnaast kun je klantinformatie afschermen op basis van functie of rol. Medewerkers hebben alleen toegang tot de dossiers van hún klanten, en externe partijen zoals een klant of fiscalist zien alleen wat voor hen relevant is. Dat geeft vertrouwen – én voldoet aan de AVG.

De kritischere klant van 2025 verwacht niet per se nóg snellere jaarrekeningen of nóg meer dashboards. Wat hij wél verwacht: dat jij zijn vraag begrijpt, snel reageert en zijn informatiebeveiliging serieus neemt. En dat begint bij je interne organisatie.

Klaar voor de volgende stap?

Met SharePoint als centraal DMS en Microsoft Teams als samenwerkingsplatform breng je structuur aan in je klantbediening. En je hoeft dat niet zelf te bouwen. Irrus levert een gestandaardiseerde inrichting gebaseerd op de praktijk van tientallen accountantskantoren, met slimme koppelingen naar AFAS, Gripp, Simplicate, Visma Advisor, en meer.

Dus de vraag is niet of je voldoende software hebt. De vraag is: hoe gebruik je die software om de verwachtingen van je klant écht waar te maken?

👉 Volg het webinar via www.irrus.nl en ontdek hoe je intern meer grip krijgt op je processen – zodat je extern nog sterker staat.