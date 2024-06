ABAB en Alfa houden met fusie private equity buiten de deur

Fusiepartners ABAB en Alfa treden vanaf volgend jaar samen als aaff naar buiten. De twee kantoren zien de noodzaak tot schaalvergroting, maar willen met de fusie vooral het Rijnlandse model overeind houden.

Dat komt naar voren in een achtergrondartikel in het FD waarin de bestuurders van de nieuwe organisatie Fouk Tsang, Arnoud Bosch (beiden Alfa) en Ronald Meijers (ABAB) aan het woord komen over de fusie.

Bestuursvoorzitters Tsang en Meijers zagen de consolidatieslag in de accountancy, de entree van private equity en de neergang van branchegenoot Accon avm. Mede naar aanleiding daarvan besloten de twee accountantskantoren met elkaar in gesprek te gaan. Alfa richtte zich tot dan toe vooral op kleinere overnames, maar daar ging volgens Tsang relatief veel energie in zitten.

Rijnlands model

In zee gaan met een grotere partij lag daarom voor de hand. Zowel Alfa als ABAB kende geen partnermodel en liet werknemers participeren. Tsang en Meijers vinden het belangrijk om ook bij aaff die Rijnlandse benadering overeind te houden, en niet alleen te sturen op harde winstdoelstellingen op de korte termijn. Meijers: “als je private equity binnenhaalt, dan wordt één stakeholder, één belanghebbende dominant. Dat willen wij met onze medewerkersparticipatie nu juist niet.”

Private equity geen compliment

Daar komt bij dat private equity wat Tsang betreft wel iets zegt over de partij waar geld in wordt gestoken: “Als private equity aanklopt, is dat zelden een compliment aan het zittende management. Het betekent dat er in hun ogen nog rendement verscholen zit, dat je niet efficiënt genoeg bent in hun ogen, dus besef goed wat je in huis haalt.”

Bron: FD