AFM waarschuwt: alertheid nodig bij voorkomen hypotheekfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in signalen van hypotheekfraude en roept financieel dienstverleners op tot extra waakzaamheid. In haar toezichtwerkzaamheden zal de AFM de komende jaren extra aandacht besteden aan dit onderwerp.

De AFM benadrukt dat elke partij in de keten, ook onbedoeld of onbewust, betrokken kan raken bij frauduleuze praktijken, met mogelijk grote gevolgen.

De toezichthouder wijst er op dat hypotheekfraude elke vorm van misleiding of vervalsing van gegevens is met het doel een hypotheek verstrekt te krijgen op basis van onjuiste informatie. Voorbeelden zijn vervalste loonstroken, belastingaangiftes of omzetcijfers, fictieve dienstverbanden en gemanipuleerde taxatiewaardes. “Financieel dienstverleners zijn een belangrijke schakel in het signaleren en tegengaan hypotheekfraude,” aldus de toezichthouder.

De gevolgen van de toegenomen fraude zijn fors. Kredietaanbieders kunnen de samenwerking met tussenpersonen stopzetten en hypotheken intrekken. Ook kan de AFM ingrijpen door bijvoorbeeld vergunningen in te trekken of andere toezichtmaatregelen op te leggen. “Hypotheekfraude kan grote negatieve consequenties hebben voor alle partijen,” waarschuwt de AFM.

Extra aandacht

De toezichthouder roept dienstverleners op om kritisch te kijken naar aangeleverde documenten en alert te zijn op verdachte signalen. In haar toezichtwerkzaamheden zal de AFM de komende jaren extra aandacht besteden aan dit onderwerp. Meer informatie voor financieel dienstverleners over het herkennen van mogelijke signalen en wat de AFM van hen verwacht, staat op de website en in een brief.

Financieel dienstverleners met vragen of vermoedens van fraude kunnen contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM.