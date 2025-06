Toekomst van de accountancy: automatisering geeft ruimte voor persoonlijk advies

Als accountant én ondernemer met jarenlange ervaring in B2B SaaS, vertelt Jelke Jansen over de kansen die hij ziet voor de sector, en hoe AI en automatisering een cruciale rol zullen spelen in de transformatie van de rol van de accountant. Hij bespreekt de opkomst van nieuwe technologieën, en de verschuiving van accountant naar strategisch adviseur.

Lees verder en ontdek welke stappen accountants vandaag al kunnen zetten om morgen voorop te lopen in een snel veranderende sector.

Ons gesprek met Jelke Jansen, managing director bij Blinqx Accountancy & Tax, begint met een terugblik op zijn ondernemersreis. Samen met Ruud van der Kruk en Ynze Sipkema (co-founders van Blinqx, red.) begon Jelke al op jonge leeftijd met ondernemen. “Vanaf ons negentiende waren we als studenten accountancy al actief met een administratiekantoor,” vertelt hij. “Door beperkte tijd en het gebrek aan budget om een adviseur in te schakelen, begonnen we met automatiseren.”

Processen vereenvoudigen

De wens om processen te vereenvoudigen en toegankelijker te maken, leidde tot de oprichting van hun eerste website, Belastingterug.com. Het doel was om belastingteruggaven eenvoudig beschikbaar te maken voor jongeren. “Het idee sloeg aan en evolueerde al snel naar Fiscaal Gemak, waar we miljoenen belastingaangiftes verwerkten. Uiteindelijk werd dit onderdeel van Unit4, en later kwam het bij Exact terecht.”

Als ondernemer ziet hij altijd kansen, en met zijn eigen achtergrond in accountancy ziet hij deze ook volop voor de accountancysector. “Aangiftes moeten zoveel mogelijk voorbereid worden met vooraf ingevulde data, zodat de aangiftemedewerker pas over de aangifte hoeft na te denken wanneer deze compleet is. Combineer dat met interessante inzichten en advieskansen rondom life-eventadvisering, en je kunt echt meerwaarde bieden voor de ondernemer.”

Trends

Jansen herkent duidelijke trends die de accountancysector de komende jaren gaan veranderen. “Er zijn een aantal trends die echt invloed gaan hebben op de sector: personeelstekorten, consolidatie van kantoren en natuurlijk de opkomst van AI. Vanuit het grote personeelstekort zouden accountants zoveel mogelijk moeten automatiseren. In mijn ervaring hebben veel accountants echter moeite om hier snelheid mee te maken, terwijl dat juist de zo gewenste efficiency oplevert.”

Van links naar rechts: Ynze Sipkema, Ruud van der Kruk en Jelke Jansen

Hij voorspelt dat kantoren die de vernieuwing omarmen voorop zullen lopen. “Die kantoren kunnen niet alleen concurrerende prijzen bieden ten opzichte van kantoren die nog op traditionele wijze werken, maar ze zullen ook de nieuwe generatie accountants voor zich winnen. Ik zie dat traditionele kantoren lastiger nieuw personeel kunnen vinden dan moderne kantoren, en ik denk dat het langetermijneffect hiervan wordt onderschat.”

Opkomst automatisering en AI

De rol van de accountant verandert volgens hem drastisch door de opkomst van automatisering en AI. “Werkzaamheden zullen steeds verder geautomatiseerd worden, en de kwaliteit van bijvoorbeeld belastingaangiftes of jaarrekeningen zal daardoor steeds meer gelijk worden,” zegt Jelke. “Daarmee valt het onderscheidende vermogen van deze dienstverlening weg. In de toekomst kun je je als accountant alleen onderscheiden door zowel op zakelijk gebied als op het vlak van persoonlijke financiën je klanten proactief te adviseren.”

Jansen heeft duidelijke adviezen voor accountants die zich willen voorbereiden op de toekomst. “Omarm nieuwe technologieën en vertrouw op automatisering. Daarnaast loont het om je verdienmodel te herzien: overweeg een abonnementsmodel, waarbij de prijs is gebaseerd op de waarde die je levert als kantoor, in plaats van op het aantal gewerkte uren. Naarmate software je huidige taken automatiseert, zul je meer tijd hebben voor strategisch advies. Het is dan ook wenselijk dat je zelf profiteert van de tijdswinst die je hebt geboekt.”

Bij Blinqx Accountancy & Tax wordt er actief ingespeeld in de veranderende rol van accountants en de opkomst van technologie. “Wij hebben een AI Expertise Hub die onze business ondersteunt en uitdaagt om AI-oplossingen in rap tempo te ontwikkelen,” vertelt Jelke. “Ons nieuwe fiscale product dat we ontwikkelen (beoogde lancering in april dit jaar, red.) is een voorbeeld van wat we voor ogen hebben: simpele taken rondom het aangifteproces worden geautomatiseerd en uit handen genomen, zodat er tijd ontstaat voor de meer adviserende werkzaamheden.”

Omarm nieuwe technologieën

Hij vertelt met enthousiasme over de ambities voor fiscale advies oplossingen: “Onze stip op de horizon is een volledig geautomatiseerde aangifte inkomstenbelasting voor particulieren. Van het aanvragen van machtigingen, uitstel en benodigde documenten tot het controleren van data en het aanbieden van het rapport. Iedereen is inmiddels gewend aan het automatisch boeken van facturen via documentherkenning. Waarom zouden we dat niet bij belastingaangiftes kunnen doen?”

Als het gesprek verschuift naar de toekomst van de relatie tussen accountant en klant, is Jansen ervan overtuigd dat deze persoonlijker zal worden. “De accountant zal meer tijd overhouden voor advisering en als sparringspartner naast de ondernemer kunnen staan. Ondernemers zullen niet alleen verwachten dat hun accountant precies weet wat er speelt binnen hun onderneming, maar ook dat de accountant hen helpt om deze financieel gezond te houden. Denk daarbij aan financiële planning en forecasting, het tijdig innen van betalingen of het signaleren van debiteuren die al geruime tijd openstaan.”

Hij gelooft dat de toekomst van de accountancysector draait om de juiste balans tussen technologie en menselijke betrokkenheid. “De technologie zal helpen om taken efficiënter uit te voeren, maar de echte waarde ligt in de adviserende rol die de accountant op zich kan nemen,” zegt hij. “Dat zal de sleutel zijn tot succes in de toekomst.”

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen in accountancy met Blinqx Accountancy & Tax? Schrijf jehier in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.