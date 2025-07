Bekende lachgasverkoper vervolgd wegens belastingfraude

De man is volgens het OM met zijn bedrijf onder meer na documentaires op televisie bekend geworden als lachgasverkoper. In documentaires vertelde hij dat hij veel geld heeft verdiend met de handel en ook op de website van het bedrijf werd de verkoop duidelijk gepresenteerd.

De Belastingdienst wilde mede daardoor weleens weten of de man die omzet ook volledig had aangegeven en startte een boekenonderzoek. “Uit dat onderzoek en het daaropvolgende FIOD-onderzoek is gebleken dat verdachte niet (tijdig) zijn aangiften heeft ingediend. Daarnaast is er door de bestuurder niet (voldoende) meegewerkt aan het door de Belastingdienst ingestelde boekenonderzoek.” Het OM denkt dat de man enkele tonnen te weinig belasting heeft betaald. “De verdachte wordt internationaal gesignaleerd omdat hij naar Turkije geëmigreerd zou zijn.”

De ‘lachgaskoning’ verkocht in Amsterdam op straat en online zonder vergunning lachgas, wat hem eerder op een boete van een miljoen kwam te staan.

Boekhoudkantoor doorzocht in zaak subsidiefraude

Het OM maakte dinsdag ook bekend dat een gezamenlijk opsporingsteam van FIOD en politie een 23 jarige man en een 26-jarige vrouw uit Amsterdam hebben aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke subsidiefraude, verduistering van gemeentelijke subsidiegelden en witwassen. Er zijn doorzoekingen verricht in buurtcentra, in de woningen van meerdere verdachten en bij een boekhoudkantoor. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. “Het vermoeden is dat de man en de vrouw ten onrechte bedragen hebben gefactureerd aan een stichting die gesubsidieerd werd door de gemeente Amsterdam. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich ook op deze stichting, haar bestuur en direct betrokkenen.” De voorlopge hechtenis van beide verdachten is inmiddels geschors.