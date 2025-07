AI vraagt om nieuwe kijk op veiligheid

In de software van SnelStart worden honderdduizenden administraties verwerkt. Duizenden boekhouders en accountants gebruiken het voor onder meer de boekhouding van hun klanten. Herman Weessies startte in 2019 als directeur bij SnelStart. “Onze focus lag toen op productontwikkeling en groei. Veiligheid speelde wel mee, maar stond niet bovenaan. Dat is compleet veranderd. AI, cybercrime en strenger toezicht maken dat digitale veiligheid nu een structureel speerpunt is. Dat móét ook, met zoveel gevoelige data in onze software.”

AI verandert het speelveld

De kans dat een mkb’er slachtoffer wordt van cybercriminaliteit is een op vijf. Die kans neemt verder toe, want cybercriminelen gebruiken AI om meer en gerichtere aanvallen uit te voeren. Denk aan wachtwoorden kraken of phishingmails schrijven die nauwelijks nog van echt zijn te onderscheiden. Zodra een kwaadwillende hiermee toegang krijgt tot je systemen, loop je als kantoor serieus risico.

Kunstmatige intelligentie verandert het veiligheidsspeelveld ook op een andere manier. Bedrijven zetten massaal AI-tools in om slimmer en effectiever te werken. Dat juicht Weessies toe – SnelStart gebruikt AI zelf ook – maar hij wijst óók op de risico’s. “Elke dag verschijnen er nieuwe AI-technologieën die wereldwijd worden omarmd. Onderzoek vooraf goed wat je met zo’n “handige’ tool deelt, wat er met je data gebeurt en wat de gevaren zijn. Je wilt écht niet dat transacties of klantgegevens op straat belanden. Breng alle risico’s vooraf in kaart en voorkom dat je onbedoeld vertrouwelijke informatie prijsgeeft.”

Niet alleen techniek

SnelStart werkt vanuit een duidelijk principe: veiligheid moet standaard zijn, geen sluitpost. Weessies: “We investeren fors in versleuteling, firewalls, toegangscontrole, monitoring en updates. Als softwarebedrijf moeten we altijd een stap vooruitdenken. Al onze producten draaien straks volledig in de cloud. Niet omdat dat hip is of om er meer geld mee te verdienen, maar omdat we daarmee de hoogste beveiligingsstandaard willen bieden.

Offline werken past daar simpelweg niet meer bij.”

Toch zit de grootste kwetsbaarheid vaak niet in de techniek, maar in het gedrag van mensen. “Een zwak wachtwoord of één verkeerde klik in een nepmail kan voldoende zijn”, zegt de SnelStart-directeur. “Dat zien we in de praktijk. Daarom investeren we ook in bewustwording en begeleiding. Klanten krijgen voorlichting over veilig werken, herhalingstrainingen en concrete adviezen bij nieuwe software-updates. We willen meer zijn dan een leverancier. We wijzen niet alleen de route, maar denken mee, waarschuwen en ondersteunen waar nodig.”

Veiligheid als kwaliteitsnorm

Zijn oproep aan de sector is duidelijk: neem digitale veiligheid serieus. “Het is geen technisch detail meer, maar een voorwaarde voor kwaliteit. Zeker wanneer je als accountant werkt met vertrouwelijke data van tientallen of honderden klanten, moet veiligheid topprioriteit zijn. Klanten vertrouwen erop dat hun gegevens veilig zijn. Ik zie het als morele plicht voor accountants daarmee zo zorgvuldig mogelijk om te gaan.”

Een eenvoudige, maar belangrijke maatregel is multifactorauthenticatie (MFA). “MFA klinkt misschien technisch, maar het is simpel: een tweede controle via je telefoon, zodat een gestolen wachtwoord alleen niet genoeg is om toegang te krijgen. Wie klantdata beheert, kan eigenlijk niet meer zonder MFA. Een wachtwoord is niet genoeg. Eén klik kan al fataal zijn. In onze cloudsoftware stimuleren we MFA actief en maken we het zo gebruiksvriendelijk mogelijk.”

Volgens Weessies biedt digitale veiligheid ook vooral een kans voor boekhouders en accountants. “Wie nu investeert in veilige processen en bewuste keuzes, bouwt aan vertrouwen, stabiliteit en toekomstbestendigheid. Als softwarebedrijf doen wij er alles aan om dat voor al onze klanten te ondersteunen. We hebben een nieuw cloudplatform ontwikkeld dat intuïtief is in gebruik, maar ook maximale controle geeft over data en toegangsrechten. Pas als alle schakels in de keten hun rol serieus nemen, bereik je echte veiligheid.”

Een veilige toekomst

De hoeveelheid data groeit elke dag – en daarmee ook de waarde én de kwetsbaarheid ervan. Data is het nieuwe goud. En wie goud bewaart, moet de bescherming op orde hebben. Niet alleen in techniek, maar ook organisatorisch en in gedrag.

Weessies ziet daarin een gedeelde verantwoordelijkheid: “Als softwarepartner bieden we een veilige basis. Maar de keuzes van gebruikers maken het verschil. Denk kritisch na over welke tools je inzet, hoe je processen hebt ingericht en of je mensen zich voldoende bewust zijn van risico’s.” Hij hoopt dat meer accountants en boekhouders digitale veiligheid gaan zien als vast onderdeel van hun vakmanschap. “Je hoeft geen IT-expert te zijn om veilig te werken. Maar je moet het wél belangrijk vinden. Alleen dan blijft het digitale goud beschermd én blijf je als accountant de betrouwbare schakel die ondernemers nodig hebben.”

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in Juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen