“Handmatig bonnetjes invoeren voelt straks net zo achterhaald als faxen”

Groei gaat altijd in fases. Zo was er een tijd dat accountants nog alles op papier deden en de meeste taken handmatig werden uitgevoerd. De overstap naar de computer en het digitale tijdperk was ook een tijd met vallen en opstaan. Diezelfde aarzeling en in sommige gevallen weerstand bestaat er nu ook in een tijd met (online) software en de opkomst van AI. Maar als je daarover de kennis niet in huis hebt, raak je achterop. En dus is het verstandig je te omringen met partijen die die deze kennis wel hebben, weet Bart de Keersmaeker, CTO van AdminPulse.

Belgisch bedrijf

AdminPulse is van oorsprong een Belgisch bedrijf, maar maakte drie jaar geleden onder de vleugels van de Visma Groep de stap naar Nederland. AdminPulse maakt ‘veelzijdige en gebruiksvriendelijke online kantoorbeheersoftware op maat’

en kent de ontwikkelingen op het gebied van software maar al te goed. Toen het bedrijf twintig jaar geleden werd opgericht, maakte het nog software dat ter plaatse moest worden geïnstalleerd op een computer. Zeven jaar geleden kwam de overstap naar de cloud en inmiddels zijn online software en AI niet meer weg te denken uit de dagelijkse routine.

Connectiviteit

AdminPulse blinkt uit in connectiviteit en heeft voor alle denkbare handelingen van een accountants­­kantoor koppelingen met handige applicaties. AdminPulse biedt klanten slimme software op het gebied van onder meer relatie­beheer, digitale handtekening, compliance, facturatie, betalingsopvolging van de facturatie, taakopvolging en documentbeheer.

Klantvriendelijkheid

Maar ondanks alle automatisering en kuns­t­matige intelligentie blijft klantvriendelijkheid een van de belangrijkste pijlers. De Keersmaeker: “Ik weet dat elk bedrijf dat zegt, maar voor ons is klant­beleving cruciaal. Wij benaderen iedereen zoals we zelf ook willen worden benaderd. Of het nu een groot bedrijf is of niet. Onze klanten moeten voelen dat wij ze begrijpen en ons er niet zomaar van af willen maken. Wij willen echt helpen. En dat wordt gewaardeerd.”

Processen snappen

Connectiviteit is daarin heel belangrijk, legt De Keersmaeker uit. AdminPulse biedt verschillende koppelingen en applicaties aan die de AdminPulse-medewerkers door en door moeten kennen om de processen te snappen en de klant optimaal te kunnen helpen. “We werken met ons bedrijf volledig remote, maar we ontmoeten elkaar geregeld en doen veel inhoudelijke sessies. We steken daar een hoop tijd in.”

Niet te snel

Volgens De Keersmaeker gaat bij applicaties kwaliteit altijd boven kwantiteit. Als je de juiste data verzamelt, hoeft de software geen ‘rocket science’ te zijn. “Ook met kunstmatige intelligentie moet je goed bedenken wat de kosten en de baten zijn.

Wij willen daarin zeker vooroplopen, maar het is de kunst jezelf niet voorbij te hollen. AI is natuurlijk superhandig om bepaalde processen te versnellen. Maar dataveiligheid is daarbij een belangrijk punt. Technisch kan er heel veel, maar het is van levensbelang om wetgeving in ogenschouw te houden.”

Peppol

De Keersmaeker zegt ‘extreem voorstander’ te zijn van automatisering en innovatieve software. Een ontwikkeling waarnaar hij reikhalzend uitkijkt, is het online platform Peppol. Vanaf 2026 moeten alle B2B-transacties in België gebruikmaken van elektronische facturen. De verwachting is dat Nederland dit ook snel omarmt. Nu worden facturen nog per post of per mail gestuurd. Straks komt een e-factuur automatisch in het boekhoudprogramma binnen. “En zelfs als ik iets met mijn betaalkaart in de winkel koop, komt de factuur daarvan rechtstreeks in mijn boekhouding terecht.”

Faxen

En daar zal de ontwikkeling niet ophouden, weet De Keersmaeker. Volgens de CTO van AdminPulse lachen we over vijf jaar dat we ooit facturen handmatig in de computer hebben ingevoerd. Net als dat we er nu om lachen dat we vroeger bestanden naar elkaar faxten. “Wetgeving en compliance gaan ook zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Het is voor mensen nu eenmaal heel ingewikkeld om alle wetgeving en alle ontwikkelingen daarin te kennen. Als we dat gedeelte van ons werk kunnen automatiseren, gaat dat de branche echt behoorlijk beïnvloeden.”

Strategisch advies

Alle software en kunstmatige intelligentie die automatisering mogelijk maken, vraagt natuurlijk wel om de nodige investeringen. Investeringen die zullen worden doorberekend aan de klant. Al betekent niet per se dat de klant ook daadwerkelijk meer gaat betalen. Tegelijkertijd is er namelijk dankzij de tijd die overblijft, bijvoorbeeld door slimme en uitgebreide AI-chatbots deels klantcontact te laten overnemen, meer tijd voor strategisch advies. De Keersmaeker: “Daarin zijn we altijd transparant naar de klant. Dus wat berekenen we voor het gebruik van de software en wat betaal je voor ons advies.”

Marktleider

Niet ieder bedrijf zal zomaar snel en eenvoudig kunnen meekomen in deze moderne ontwikkelingen. De overstap van papier naar digitaal was ooit ook lastig. Diezelfde drempels bestaan nu bij de overstap naar online software en AI. “Wij kunnen daarbij als AdminPulse natuurlijk goed helpen. Dankzij onze stevige positie in de markt zien we ook dat andere partijen ons steeds vaker benaderen met hun koppelingen of applicaties.

In Vlaanderen zijn we al marktleider, en Wallonië loopt ook aardig. In Nederland hebben we de laatste drie jaren, met hulp van de Visma Groep, aardige successen geboekt. Voordat we verder uitbreiden naar bijvoorbeeld Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, waar Visma ook actief is, zullen we eerst de markt in Nederland verder veroveren. Het doel is hét centrale punt voor klantenbeheer te zijn. Het alles-in-één CRM voor accountants voor de Benelux.”

Tekst: Till Behne

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen