We helpen kantoren metAI hun nieuwe rol te pakken

De oprichters van Blinqx begonnen ooit een administratiekantoor en liepen daar al snel tegen het gebrek aan innovatieve cloudsoftware aan. Dit leidde tot Fiscaal Gemak, waarmee het bedrijf binnen vijf jaar marktleider werd. Hoewel de sector is gemoderniseerd, blijft de techniek – vooral op het gebied van AI – achter, vindt Ruud van der Kruk, medeoprichter en CEO van Blinqx: “Met een AI-gedreven modulair platform zetten we nu opnieuw een stap vooruit, samen met ondernemers uit de branche.”

Blinqx lanceerde afgelopen voorjaar Blinqx Accountancy & Tax, een AI-gedreven modulair platform dat op de site wordt aangeprezen als ‘een complete oplossing voor de accountancybranche’. Accountants kunnen kiezen, en naar wens combinaties toepassen, uit de Dienstver­leningsmodules Pensioen & Life-event advies, Rapportage en de nieuwste module Fiscale aangifte, terwijl bij de Kantoormanagementmodules de keuze bestaat uit CRM & Kantoor Manager, KYC & Compliance en Document & Data management.

Beste van beide werelden

De werkelijke kracht van Blinqx Accountancy & Tax zit in de modulaire architectuur van het platform. “Wij geloven niet in een one-size-fits-all oplossing”, benadrukt Van der Kruk. “De traditionele discussie in de softwarewereld gaat over ‘best-of-breed’ versus ‘best-of-suite’. Wij bieden het beste van beide werelden.”

Met best-of-breed verwijst de CEO naar de strategie waarbij kantoren kiezen voor de beste oplossing per functiegebied, terwijl ‘best-of-suite’ staat voor een geïntegreerde totaaloplossing van één leverancier. “Ons platform is modulair opgezet, wat betekent dat kantoren precies kunnen kiezen welke componenten ze willen implementeren op basis van hun specifieke uitdagingen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat alles naadloos samenwerkt dankzij onze open architectuur.”

Deze modulaire aanpak biedt accountantskantoren volgens Van der Kruk een ongekende flexibiliteit. Zij worden hiermee iedere dag geholpen om effectiever en efficiënter te werken.

Gezien de oplopende personeelstekorten en strengere wet- en regelgeving is dit ook nood­zakelijk. Bovendien stellen eindklanten steeds hogere eisen. Zij zijn op zoek naar een strategische partner om hun financiële toekomst vorm te geven. Blinqx biedt accountants hiervoor de juiste tools.

Tweede wave

De markt heeft in de ogen van Van der Kruk jarenlang een beetje stil gestaan: “Er is wel vooruitgang geboekt, zonder meer. Vrijwel alle oplossingen, in elk geval het gros, is in de cloud beschikbaar. Na de wave van on-premise naar SaaS hebben we nu de wave van SaaS naar AI-gerichte oplossingen waarmee je meer Service as a Software in plaats van Software as a Service krijgt. Deze shift is veel groter dan de vorige en gaan we denk ik één keer in ons leven meemaken.” Volgens de Blinqx-CEO betekent deze overgang ook veel kansen en veranderingen voor de beroepsgroep van accountants. “Want het beroep van accountant blijft gewoon bestaan, wat alleen zal veranderen is waarin de aandacht en de tijd zal gaan zitten. Dáárin willen we onze rol pakken.”

Nieuwe fiscale oplossing

Wat betreft het fiscaal pakket heeft Blinqx een volledig nieuwe oplossing gemaakt voor de fiscale praktijk. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vennootschapsbelasting. Als kantoor kun je vanaf voorjaar 2026 volwaardig je hele fiscale dienstverlening doen, belooft Van der Kruk. Voor jaarrekeningen heeft Blinqx een samenwerking met het Belgische Monitr gesloten, dat volgens de CEO sterk is op tussentijdse rapportages en managementrapportages.

Blinqx nam twee jaar geleden een bekende en veelgebruikte adviesapplicatie van Akkermans & Partners over. Hiermee kunnen fiscalisten onder meer pensioen- en lijfrenteberekeningen maken. Akkermans was begonnen met het ontwikkelen van een ‘Wealth Monitor’, die nu door Blinqx is voltooid. Deze monitor helpt accountants laagdrempelig life-event advisering te bieden. Voorbeelden van life events zijn als een eindklant een dag minder wil gaan werken of als zijn kinderen gaan studeren. Het gaat om de financiële impact van deze gebeurtenissen, je kunt hierop met de Wealth Monitor verschillende scenario’s loslaten.

Veel tijdwinst

De AI-gestuurde softwareoplossingen in combinatie met gekoppelde brondata leveren accountants op fiscaal vlak straks ‘meer dan de helf’ tijdwinst op, stelt Van der Kruk. “We hebben de eerste stap gezet om de aangiftepraktijk te robotiseren en gaan de data gebruiken voor advisering. Hierdoor kun je met je klant in gesprek over de onderwerpen waar marges zitten en waarover je de klant écht kunt adviseren. We richten ons dus naast kantoorbeheer ook nadrukkelijk op de adviespraktijk. ”

Ruud van der Kruk verklaart het succes van Blinqx deels ‘doordat wij de taal van de klant spreken’. “Wij komen uit het vak, kennen de uitdagingen en weten hoe we hiervoor software­oplossingen moeten ontwikkelen die écht iets toevoegen. Ik hoop dat mensen van accountskantoren straks zeggen: als we bij Blinqx zitten, hoeven we ons geen zorgen te maken over de digitale transitie.”

Tekst: Rudi Hofman

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen